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Как правильно употреблять сливы, чтобы избежать отравления: советы гастроэнтеролога

1:30
Еда

Врач-гастроэнтеролог Елена Манило напомнила о полезных свойствах сливы и рассказала, в каком количестве нужно употреблять этот плод для поддержания здоровья и избежания нежелательных последствий.

Как правильно употреблять сливы, чтобы избежать отравления: советы гастроэнтеролога
Фото: creativecommons.org by Glysiak, CC BY-SA 1.0

По словам специалиста, польза сливы давно доказана. Благодаря высокому содержанию клетчатки, она помогает при запорах, обеспечивает длительное насыщение и помогает контролировать аппетит. Слива также способствует здоровью сердца и замедляет старение: антиоксиданты, такие как витамины и бета-каротин, борются со свободными радикалами, защищая клетки. Фрукт замедляет развитие тромбоза за счет содержащихся в нем кумаринов, которые обладают кроворазжижающим эффектом.

Однако ядрышки сливы лучше не употреблять, а также не добавлять их в домашние алкогольные напитки и варенья, поскольку они содержат амигдалин. При взаимодействии с желудочным соком это вещество высвобождает цианиды, что может привести к серьезному отравлению.

Доктор Манило рекомендует не употреблять более 200 г сливы в день, что составляет около 7-8 небольших плодов. Детям слива может быть введена в рацион с 8-9 месяцев с разрешения врача.

Однако людям с аллергией и хроническими заболеваниями ЖКТ слива противопоказана, так как реакция организма может быть непредсказуемой.

Уточнения

Гастроэнтероло́гия (от др.-греч. γαστήρ, γαστρός — желудок + др.-греч. ἔντερον — кишка, кишки, кишечник + др.-греч. λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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