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Диетолог рассказал, как правильно включить грецкие орехи в рацион

1:51
Еда

Врачи настоятельно рекомендуют включать грецкие орехи в рацион как взрослых, так и детей, поскольку их польза для здоровья давно доказана. По данным диетолога Самины Каллоо, грецкий орех способен положительно повлиять на самочувствие и даже изменить качество жизни.

Диетолог рассказал, как правильно включить грецкие орехи в рацион
Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, PDM

Грецкие орехи содержат множество полезных веществ, включая полезные жиры, витамин D, клетчатку, натрий, кальций, железо, магний и калий. Они оказывают благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, помогают восполнить дефицит питательных веществ, улучшают память, репродуктивное здоровье, сон и пищеварение.

Грецкие орехи также помогают бороться с холестерином. Исследование, опубликованное в журнале Circulation в 2021 году, показало, что пожилые люди, которые в течение двух лет потребляли по две порции грецких орехов в день, смогли снизить уровень "плохого" холестерина до безопасных показателей.

"Благодаря содержанию омега-3 жирных кислот и антиоксидантов, грецкие орехи обладают противовоспалительным эффектом и борются с окислительным стрессом, что помогает замедлить или предотвратить когнитивные нарушения", — объясняет эксперт.

Самина Каллоо рекомендует не принуждать себя к ежедневному употреблению орехов, а просто оставлять их на видном месте и в течение дня брать несколько ядер. Орехи можно добавлять в салаты, выпечку, йогурты или фарш. Рекомендованная норма составляет 25-55 граммов в сутки, что примерно соответствует горсти. Однако перед включением орехов в рацион стоит проконсультироваться с врачом или аллергологом.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов, не синтезируются в нужных количествах в организме человека и являются одним из необходимых компонентов полноценного здорового питания. Основной источник в пище — рыба, также семена чиа, льна, морские водоросли и микроводоросли и прочее.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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