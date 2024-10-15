Эндокринолог рассказала, с какого возраста детям можно давать рыбные консервы

Рыбные консервы могут стать отличным дополнением к рациону, особенно для тех, кто не может или не хочет есть свежую рыбу каждый день. Но можно ли давать консервированную рыбу детям?
Эндокринолог Мария Колошина сообщила, что детям можно давать рыбные консервы только с 8 лет. Консервы, такие как сайра, шпроты, тунец или килька, должны быть качественно упакованы и иметь нормальный срок годности. Однако злоупотреблять консервированной рыбой не стоит, так как она часто бывает слишком соленой и "тяжелой" для детского организма.
Также врач отметила, что масло из рыбных консервов лучше не употреблять. Хотя многие любят смачивать в нем хлеб, это не является полезным для здоровья.
Рыбные консервы можно использовать для приготовления начинки в рыбные пироги, в быстрые супы или для традиционных салатов, таких как "Мимоза".
Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологии эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей.
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