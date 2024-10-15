Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Бородина изъявила желание покинуть Россию: моя мечта
Рекордно вращающаяся галактика бросает вызов теориям космической эволюции
Пышная лаванда на вашем участке: от посадки до заготовки для саше
Лайфхак: как сделать ароматизатор в авто более эффективным
Собачий интеллект: тесты и факты, которые покажут, как мыслит ваш питомец
Россия может импортировать электроэнергию из Грузии и Азербайджана
Заморозка патиссонов: вы будете удивлены, как легко это сделать
Юрий Лоза похвастался интеллектуальными способностями: жена может подтвердить
Диетолог рассказал, как правильно включить грецкие орехи в рацион

Эндокринолог рассказала, с какого возраста детям можно давать рыбные консервы

0:57
Еда

Рыбные консервы могут стать отличным дополнением к рациону, особенно для тех, кто не может или не хочет есть свежую рыбу каждый день. Но можно ли давать консервированную рыбу детям?

Эндокринолог рассказала, с какого возраста детям можно давать рыбные консервы
Фото: Pixabay is licensed under public domain

Эндокринолог Мария Колошина сообщила, что детям можно давать рыбные консервы только с 8 лет. Консервы, такие как сайра, шпроты, тунец или килька, должны быть качественно упакованы и иметь нормальный срок годности. Однако злоупотреблять консервированной рыбой не стоит, так как она часто бывает слишком соленой и "тяжелой" для детского организма.

Также врач отметила, что масло из рыбных консервов лучше не употреблять. Хотя многие любят смачивать в нем хлеб, это не является полезным для здоровья.

Рыбные консервы можно использовать для приготовления начинки в рыбные пироги, в быстрые супы или для традиционных салатов, таких как "Мимоза".

Уточнения

Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологии эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Польша будет платить больше после запрета на экспорт пропана и бутана из России
Экономика и бизнес
Польша будет платить больше после запрета на экспорт пропана и бутана из России Аудио 
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Военные новости
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Аудио 
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Садоводство, цветоводство
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Последние материалы
Диетолог рассказал, как правильно включить грецкие орехи в рацион
Диетолог назвал продукты, которые вредят щитовидной железе
В диапазоне между смертью и пленом: на Западе заявили о судьбе ВСУ под Селидово
Американская мечта: в ЛНР был ликвидирован наемник из США
Продуманное сокращение: Молдавские власти уменьшают наблюдателей на выборах для фальсификации
Стал известен новый псевдоним Егора Крида
Популярность секонд-хендов в России стремительно падает
Как вырастить идеальные хвойные деревья: 8 простых правил
Гуманитарный кризис: США собираются поставить ультиматум Израилю
Ученые случайно создали настоящую "паутину" из мира Marvel
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.