Эндокринолог рассказала, с какого возраста детям можно давать рыбные консервы

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыбные консервы могут стать отличным дополнением к рациону, особенно для тех, кто не может или не хочет есть свежую рыбу каждый день. Но можно ли давать консервированную рыбу детям?

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Эндокринолог Мария Колошина сообщила, что детям можно давать рыбные консервы только с 8 лет. Консервы, такие как сайра, шпроты, тунец или килька, должны быть качественно упакованы и иметь нормальный срок годности. Однако злоупотреблять консервированной рыбой не стоит, так как она часто бывает слишком соленой и "тяжелой" для детского организма.

Также врач отметила, что масло из рыбных консервов лучше не употреблять. Хотя многие любят смачивать в нем хлеб, это не является полезным для здоровья.

Рыбные консервы можно использовать для приготовления начинки в рыбные пироги, в быстрые супы или для традиционных салатов, таких как "Мимоза".

Уточнения

Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологии эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей.



