Эксперт объяснила, почему хурма полезна для щитовидной железы и сердца

Хурма уже появилась на прилавках и считается символом осени. Ее часто называют полезной для щитовидной железы, но является ли это правдой или мифом, созданным продавцами?
Диетолог Марият Мухина подтвердила, что хурма действительно обладает множеством полезных свойств. Она может существенно улучшить физическое состояние, особенно у пожилых людей. Например, благодаря высокому содержанию калия, хурма помогает стабилизировать высокое давление и уменьшить проявления аритмии.
Кроме того, как и большинство оранжевых и красных фруктов, содержащих бета-каротин, хурма полезна для зрения. Также в ней присутствует йод — важнейший элемент для здоровья щитовидной железы. Так что употребление хурмы действительно полезно для этого органа.
Однако важно соблюдать меру. Марият Мухина отметила, что в хурме содержатся тяжело перевариваемые пищевые волокна, поэтому рекомендуется ограничиться двумя плодами в день, чтобы не перегружать кишечник.
Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T4) и трийодтиронин (T3). Синтез этих гормонов происходит в эпителиальных фолликулярных клетках, называемых тироцитами.
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