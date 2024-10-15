Эксперт объяснила, почему хурма полезна для щитовидной железы и сердца

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Хурма уже появилась на прилавках и считается символом осени. Ее часто называют полезной для щитовидной железы, но является ли это правдой или мифом, созданным продавцами?

Фото: commons.wikimedia.org by KENPEI, CC BY-SA 3.0

Диетолог Марият Мухина подтвердила, что хурма действительно обладает множеством полезных свойств. Она может существенно улучшить физическое состояние, особенно у пожилых людей. Например, благодаря высокому содержанию калия, хурма помогает стабилизировать высокое давление и уменьшить проявления аритмии.

Кроме того, как и большинство оранжевых и красных фруктов, содержащих бета-каротин, хурма полезна для зрения. Также в ней присутствует йод — важнейший элемент для здоровья щитовидной железы. Так что употребление хурмы действительно полезно для этого органа.

Однако важно соблюдать меру. Марият Мухина отметила, что в хурме содержатся тяжело перевариваемые пищевые волокна, поэтому рекомендуется ограничиться двумя плодами в день, чтобы не перегружать кишечник.

Уточнения

Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T 4 ) и трийодтиронин (T 3 ). Синтез этих гормонов происходит в эпителиальных фолликулярных клетках, называемых тироцитами.



