Как выбрать качественные кофейные зерна: советы по срокам и упаковке

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Выбор кофе — это не просто вопрос вкуса, но и целое искусство, уверена эксперт Роспотребнадзора Алина Циняева. Она поделилась рекомендациями о том, на что стоит обращать внимание при покупке этого бодрящего напитка.

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Прежде всего, по словам эксперта, важно определиться с сортом кофе. Арабику ценят за её мягкий и сладкий вкус, а робуста понравится тем, кто предпочитает терпкие и крепкие напитки, такие как эспрессо.

Не менее важен и выбор степени обжарки. Светлая обжарка сохраняет оригинальные нотки кофе, тогда как тёмная обжарка придаёт напитку более насыщенный и интенсивный вкус.

Алина Циняева также посоветовала обращать внимание на упаковку. Кофе продаётся в разных видах упаковки: бумажных или фольгированных пакетах, герметичных пачках с клапаном, а также алюминиевых и стеклянных банках. По мнению эксперта, плотный герметичный пакет с клапаном является оптимальным вариантом упаковки.

Кофе может храниться около полутора лет, но лучше всего выбирать зерна, с момента обжарки которых прошло не более двух-трех месяцев.

"Экспериментируйте с разными сортами, степенями обжарки и методами приготовления, чтобы найти свой идеальный кофе, который станет настоящим наслаждением для ваших чувств", — посоветовала Алина Циняева.

Уточнения

Арабика — кофейное дерево, вид вечнозеленых кустарников рода Coffea.

