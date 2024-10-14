Сладкое без вреда для фигуры: почему сухофрукты — лучший выбор

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Сладости — слабость многих, и среди них долгое время зефир считался наиболее безвредным. Однако, как отметил тренер по фитнесу Виктор Мандзяк, существует еще более полезная альтернатива — сухофрукты.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Сухофрукты сохраняют значительное количество сахара после сушки, но они также богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Благодаря пищевым волокнам, содержащимся в сухофруктах, организм усваивает меньше калорий. Например, из 250 ккал в 100 г чернослива организм получит только около 200 ккал.

Преимущество сухофруктов заключается в их удобстве: их можно долго хранить, брать с собой в качестве перекуса и добавлять в различные блюда, такие как каши. Однако тренер рекомендует не злоупотреблять этим полезным десертом и ограничиваться горстью сухофруктов в день. Чтобы сделать закуску более объемной, можно добавить немного орехов или нежирного йогурта.

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %. Сушатся или естественным путём (например, на солнце), или с применением промышленных методов (например, с помощью дегидратора или сушилки для овощей).



