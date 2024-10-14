Как защитить себя от паразитов в селедке: советы диетолога Ковалькова

Селедка — это питательный продукт с множеством преимуществ, таких как содержание витаминов, белков, антиоксидантов и жирных кислот, которые делают её сравнимой по пользе с красной рыбой. Однако, несмотря на все её "плюсы", есть один серьёзный "минус", о котором напомнил диетолог Алексей Ковальков.
Диетолог подчеркнул, что практически вся рыба может быть заражена гельминтами (паразитами). Для устранения этой угрозы на производственных предприятиях рыбу вымораживают при температуре минус 28-30°C в специальных камерах, что гарантирует уничтожение паразитов. Но, по словам Ковалькова, в домашних условиях, особенно на рынках, сельдь часто фасуют с засолом без проведения такой обработки. Это создает риск приобретения заражённой рыбы, особенно если покупать её с рук или на рынке.
Гельминты могут поражать не только кишечник, но и другие органы, такие как желудочно-кишечный тракт, лёгкие, сердце и даже головной мозг. Чтобы обезопасить себя, специалист рекомендует покупать селедку только в проверенных магазинах, так как риск столкнуться с некачественным продуктом на рынке гораздо выше.
Гельми́нты (в просторечии глисты́, от др.-греч. ἕλμινς — «паразитный червь», «глист») — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.
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