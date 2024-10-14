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Как защитить себя от паразитов в селедке: советы диетолога Ковалькова

1:17
Еда

Селедка — это питательный продукт с множеством преимуществ, таких как содержание витаминов, белков, антиоксидантов и жирных кислот, которые делают её сравнимой по пользе с красной рыбой. Однако, несмотря на все её "плюсы", есть один серьёзный "минус", о котором напомнил диетолог Алексей Ковальков.

Как защитить себя от паразитов в селедке: советы диетолога Ковалькова
Фото: flickr.com by Atle Grimsby, CC BY 2.0

Диетолог подчеркнул, что практически вся рыба может быть заражена гельминтами (паразитами). Для устранения этой угрозы на производственных предприятиях рыбу вымораживают при температуре минус 28-30°C в специальных камерах, что гарантирует уничтожение паразитов. Но, по словам Ковалькова, в домашних условиях, особенно на рынках, сельдь часто фасуют с засолом без проведения такой обработки. Это создает риск приобретения заражённой рыбы, особенно если покупать её с рук или на рынке.

Гельминты могут поражать не только кишечник, но и другие органы, такие как желудочно-кишечный тракт, лёгкие, сердце и даже головной мозг. Чтобы обезопасить себя, специалист рекомендует покупать селедку только в проверенных магазинах, так как риск столкнуться с некачественным продуктом на рынке гораздо выше.

Уточнения

Гельми́нты (в просторечии глисты́, от др.-греч. ἕλμινς — «паразитный червь», «глист») — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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