Кремовый суп с курицей и грибами: рецепт согревающего блюда

В прохладные осенние дни согревающий суп с сыром, грибами и курицей — это идеальное блюдо, чтобы поднять настроение и насытиться чем-то вкусным и сытным. Эксперты поделились простым рецептом, который не требует особых усилий и готовится из доступных ингредиентов.
Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
300 г куриного филе
4 картофелины
1 морковь
1 репчатый лук
300 г шампиньонов
400 г плавленого сливочного сыра
3 литра воды
Растительное масло для жарки
Соль и перец — по вкусу
Пошаговый рецепт:
Приготовление бульона. Отварите куриное филе в 3 литрах воды в течение 30 минут. Это станет основой для супа.
Подготовка овощей. Пока варится бульон, очистите и нарежьте кубиками картофель, морковь и лук. Шампиньоны нарежьте тонкими пластинками.
Подготовка курицы. Готовое куриное филе выньте из кастрюли, мелко нарежьте и верните обратно в бульон. Одновременно добавьте нарезанный картофель.
Обжарка овощей и грибов. В сковороде разогрейте растительное масло, слегка обжарьте лук, морковь и грибы. Когда овощи станут золотистыми, переложите их в кастрюлю с бульоном.
Добавление сыра. Когда картофель станет мягким, добавьте в суп плавленый сыр. Хорошо перемешайте, чтобы сыр полностью растворился и придал супу кремовую консистенцию. Посолите, добавьте перец и другие специи по вкусу.
Подача. Подавайте суп с хрустящими гренками для еще большего удовольствия!
Этот суп отлично согреет в холодный осенний день и порадует насыщенным вкусом.
Уточнения
Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.