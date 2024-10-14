Кремовый суп с курицей и грибами: рецепт согревающего блюда

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

В прохладные осенние дни согревающий суп с сыром, грибами и курицей — это идеальное блюдо, чтобы поднять настроение и насытиться чем-то вкусным и сытным. Эксперты поделились простым рецептом, который не требует особых усилий и готовится из доступных ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

300 г куриного филе

4 картофелины

1 морковь

1 репчатый лук

300 г шампиньонов

400 г плавленого сливочного сыра

3 литра воды

Растительное масло для жарки

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Приготовление бульона.

Отварите куриное филе в 3 литрах воды в течение 30 минут. Это станет основой для супа. Подготовка овощей.

Пока варится бульон, очистите и нарежьте кубиками картофель, морковь и лук. Шампиньоны нарежьте тонкими пластинками. Подготовка курицы.

Готовое куриное филе выньте из кастрюли, мелко нарежьте и верните обратно в бульон. Одновременно добавьте нарезанный картофель. Обжарка овощей и грибов.

В сковороде разогрейте растительное масло, слегка обжарьте лук, морковь и грибы. Когда овощи станут золотистыми, переложите их в кастрюлю с бульоном. Добавление сыра.

Когда картофель станет мягким, добавьте в суп плавленый сыр. Хорошо перемешайте, чтобы сыр полностью растворился и придал супу кремовую консистенцию. Посолите, добавьте перец и другие специи по вкусу. Подача.

Подавайте суп с хрустящими гренками для еще большего удовольствия!

Этот суп отлично согреет в холодный осенний день и порадует насыщенным вкусом.

Уточнения

Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.



