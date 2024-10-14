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Кремовый суп с курицей и грибами: рецепт согревающего блюда

1:51
Еда

В прохладные осенние дни согревающий суп с сыром, грибами и курицей — это идеальное блюдо, чтобы поднять настроение и насытиться чем-то вкусным и сытным. Эксперты поделились простым рецептом, который не требует особых усилий и готовится из доступных ингредиентов.

Кремовый суп с курицей и грибами: рецепт согревающего блюда
Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе
  • 4 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 репчатый лук
  • 300 г шампиньонов
  • 400 г плавленого сливочного сыра
  • 3 литра воды
  • Растительное масло для жарки
  • Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Приготовление бульона.
    Отварите куриное филе в 3 литрах воды в течение 30 минут. Это станет основой для супа.
  2. Подготовка овощей.
    Пока варится бульон, очистите и нарежьте кубиками картофель, морковь и лук. Шампиньоны нарежьте тонкими пластинками.
  3. Подготовка курицы.
    Готовое куриное филе выньте из кастрюли, мелко нарежьте и верните обратно в бульон. Одновременно добавьте нарезанный картофель.
  4. Обжарка овощей и грибов.
    В сковороде разогрейте растительное масло, слегка обжарьте лук, морковь и грибы. Когда овощи станут золотистыми, переложите их в кастрюлю с бульоном.
  5. Добавление сыра.
    Когда картофель станет мягким, добавьте в суп плавленый сыр. Хорошо перемешайте, чтобы сыр полностью растворился и придал супу кремовую консистенцию. Посолите, добавьте перец и другие специи по вкусу.
  6. Подача.
    Подавайте суп с хрустящими гренками для еще большего удовольствия!

Этот суп отлично согреет в холодный осенний день и порадует насыщенным вкусом.

Уточнения

Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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