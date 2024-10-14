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Секреты приготовления чебуреков: водка для хруста и пиво для цвета

1:43
Еда

Чебуреки — это отличное блюдо для выходного дня, и ключ к их успеху заключается в правильном тесте. Эксперты поделились несколькими советами, которые значительно облегчат процесс приготовления.

Секреты приготовления чебуреков: водка для хруста и пиво для цвета
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Основное правило для теста — оно должно быть пресным, чтобы чебуреки не порвались при жарке. По сути, это то же тесто, что и на пельмени, из воды, муки и растительного масла. Идеальное соотношение — 350 мл воды и щепотка соли на 1 кг муки.

Заварное тесто:
Для заварного теста муку нужно залить соленым кипятком, добавить растительное масло и замесить тесто. После замешивания дайте ему отдохнуть полчаса. Это тесто придаст чебурекам необходимую мягкость и прочность.

Кефирное тесто:
Другой вариант — тесто на кефире. Оно готовится из кефира, яйца, соли и муки. Такое тесто особенно мягкое и остаётся нежным даже после остывания.

Чего избегать:
Дрожжевое тесто не подходит для чебуреков, так как оно слишком пышное и не даст нужной текстуры.

Секреты идеальной жарки:

  • Чтобы на чебуреках появились аппетитные пузырьки, как на покупных, поливайте их кипящим маслом прямо во время жарки.
  • Для более насыщенного цвета чебуреков можно добавить в тесто немного пива или сахара.
  • Если хотите добиться хрустящей корочки, добавьте в тесто немного водки.

Эти простые советы помогут вам приготовить идеальные домашние чебуреки с хрустящей корочкой и аппетитными пузырьками!

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов. Получило распространение и в других регионах бывшего Советского Союза. Представляет собой кулинарное изделие в виде полукруга из пресного теста с начинкой из измельчённой жирной баранины, лука, специй и небольшого количества воды.
Обжаривается во фритюре. Подаётся горячим.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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