Тыквенные сырники: как приготовить полезный завтрак за 30 минут

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники — популярное блюдо на завтрак, но их можно сделать полезнее, добавив тыкву. Такой вариант не только придаст блюду новый вкус, но и обогатит его питательными веществами. Этот рецепт сочетает привычные для сырников ингредиенты с небольшим "осенним" дополнением.

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Ингредиенты:

Творог

Тыква

Куриные яйца

Манная крупа

Мука

Растительное масло

Сахар

Соль

Мускатный орех

Пошаговый рецепт:

Подготовка тыквы.

Нарежьте тыкву небольшими кусочками, залейте водой и варите около 5 минут после закипания. Когда тыква станет мягкой, слейте воду через сито и разомните тыкву вилкой до состояния пюре. Приготовление сырниковой массы.

К пюре из тыквы добавьте творог, мускатный орех, сахар, соль и манную крупу. Тщательно перемешайте. Затем добавьте куриные яйца и снова перемешайте до однородной массы. Оставьте смесь на 15 минут, чтобы манка набухла. Формирование сырников.

После того как смесь постоит, сформируйте сырники привычным способом. Обваляйте их в муке, чтобы получить хрустящую корочку при жарке. Жарка.

Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки.

Такой вариант сырников будет не только вкусным, но и более полезным за счёт добавления тыквы и мускатного ореха.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки. В советских кулинарных книгах сырники часто именовались «творожниками» и в одном ряду с борщом, варениками и фаршированной рыбой относились к блюдам украинской кухни, которые «в результате тесных экономических связей, обмена опытом» между народами союзных республик получили признание в белорусской и русской кухнях. В немецкой кухне имеется похожее десертное блюдо, считающееся специалитетом Саксонии.



