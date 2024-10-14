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Тыквенные сырники: как приготовить полезный завтрак за 30 минут

1:33
Еда

Сырники — популярное блюдо на завтрак, но их можно сделать полезнее, добавив тыкву. Такой вариант не только придаст блюду новый вкус, но и обогатит его питательными веществами. Этот рецепт сочетает привычные для сырников ингредиенты с небольшим "осенним" дополнением.

Тыквенные сырники: как приготовить полезный завтрак за 30 минут
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Творог
  • Тыква
  • Куриные яйца
  • Манная крупа
  • Мука
  • Растительное масло
  • Сахар
  • Соль
  • Мускатный орех

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка тыквы.
    Нарежьте тыкву небольшими кусочками, залейте водой и варите около 5 минут после закипания. Когда тыква станет мягкой, слейте воду через сито и разомните тыкву вилкой до состояния пюре.
  2. Приготовление сырниковой массы.
    К пюре из тыквы добавьте творог, мускатный орех, сахар, соль и манную крупу. Тщательно перемешайте. Затем добавьте куриные яйца и снова перемешайте до однородной массы. Оставьте смесь на 15 минут, чтобы манка набухла.
  3. Формирование сырников.
    После того как смесь постоит, сформируйте сырники привычным способом. Обваляйте их в муке, чтобы получить хрустящую корочку при жарке.
  4. Жарка.
    Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки.

Такой вариант сырников будет не только вкусным, но и более полезным за счёт добавления тыквы и мускатного ореха.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки. В советских кулинарных книгах сырники часто именовались «творожниками» и в одном ряду с борщом, варениками и фаршированной рыбой относились к блюдам украинской кухни, которые «в результате тесных экономических связей, обмена опытом» между народами союзных республик получили признание в белорусской и русской кухнях. В немецкой кухне имеется похожее десертное блюдо, считающееся специалитетом Саксонии.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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