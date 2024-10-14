Тыквенные сырники: как приготовить полезный завтрак за 30 минут

Сырники — популярное блюдо на завтрак, но их можно сделать полезнее, добавив тыкву. Такой вариант не только придаст блюду новый вкус, но и обогатит его питательными веществами. Этот рецепт сочетает привычные для сырников ингредиенты с небольшим "осенним" дополнением.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Такой вариант сырников будет не только вкусным, но и более полезным за счёт добавления тыквы и мускатного ореха.
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки. В советских кулинарных книгах сырники часто именовались «творожниками» и в одном ряду с борщом, варениками и фаршированной рыбой относились к блюдам украинской кухни, которые «в результате тесных экономических связей, обмена опытом» между народами союзных республик получили признание в белорусской и русской кухнях. В немецкой кухне имеется похожее десертное блюдо, считающееся специалитетом Саксонии.
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