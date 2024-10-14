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Цветная капуста в запеканке: как приготовить вкусный и диетический обед

1:40
Еда

Запеканка из цветной капусты — это вкусное и полезное блюдо, которое отлично подходит для обеда или ужина. В отличие от традиционной запеканки из белокочанной капусты, вариант с цветной капустой получается более нежным и диетическим, но при этом достаточно сытным.

Цветная капуста в запеканке: как приготовить вкусный и диетический обед
Фото: flickr.com by McKay Savage, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • Цветная капуста
  • Сливки
  • Молоко
  • Полутвердый сыр
  • Сливочное масло
  • Куриные яйца
  • Соль, перец

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка цветной капусты.
    Разберите цветную капусту на соцветия и отварите ее в подсоленной воде до мягкости. После этого откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
  2. Приготовление заливки.
    Пока капуста остывает, приготовьте заливку. Смешайте молоко, сливки, куриные яйца, тертый полутвердый сыр и специи (соль, перец). Немного сыра оставьте для того, чтобы посыпать запеканку сверху.
  3. Сборка запеканки.
    Смажьте форму для запекания сливочным маслом, выложите в нее отваренную цветную капусту. Полейте капусту подготовленной заливкой, аккуратно перемешайте, чтобы она равномерно покрыла овощи. Посыпьте сверху оставшимся тертым сыром.
  4. Запекание.
    Запекайте блюдо в разогретой до 190°C духовке около 35 минут, пока сыр не подрумянится и не образует золотистую корочку.

Цветная капуста богата антиоксидантами и витаминами, что делает это блюдо не только вкусным, но и полезным, особенно для тех, кто следит за своим питанием.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее совместно с капустой Романеско выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида — Brassica oleracea L. var. botrytis L., при современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Botrytis Group.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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