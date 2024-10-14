Цветная капуста в запеканке: как приготовить вкусный и диетический обед

Запеканка из цветной капусты — это вкусное и полезное блюдо, которое отлично подходит для обеда или ужина. В отличие от традиционной запеканки из белокочанной капусты, вариант с цветной капустой получается более нежным и диетическим, но при этом достаточно сытным.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Цветная капуста богата антиоксидантами и витаминами, что делает это блюдо не только вкусным, но и полезным, особенно для тех, кто следит за своим питанием.
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее совместно с капустой Романеско выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида — Brassica oleracea L. var. botrytis L., при современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Botrytis Group.
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