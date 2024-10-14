Цветная капуста в запеканке: как приготовить вкусный и диетический обед

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из цветной капусты — это вкусное и полезное блюдо, которое отлично подходит для обеда или ужина. В отличие от традиционной запеканки из белокочанной капусты, вариант с цветной капустой получается более нежным и диетическим, но при этом достаточно сытным.

Фото: flickr.com by McKay Savage, CC BY 2.0

Ингредиенты:

Цветная капуста

Сливки

Молоко

Полутвердый сыр

Сливочное масло

Куриные яйца

Соль, перец

Пошаговый рецепт:

Подготовка цветной капусты.

Разберите цветную капусту на соцветия и отварите ее в подсоленной воде до мягкости. После этого откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Приготовление заливки.

Пока капуста остывает, приготовьте заливку. Смешайте молоко, сливки, куриные яйца, тертый полутвердый сыр и специи (соль, перец). Немного сыра оставьте для того, чтобы посыпать запеканку сверху. Сборка запеканки.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом, выложите в нее отваренную цветную капусту. Полейте капусту подготовленной заливкой, аккуратно перемешайте, чтобы она равномерно покрыла овощи. Посыпьте сверху оставшимся тертым сыром. Запекание.

Запекайте блюдо в разогретой до 190°C духовке около 35 минут, пока сыр не подрумянится и не образует золотистую корочку.

Цветная капуста богата антиоксидантами и витаминами, что делает это блюдо не только вкусным, но и полезным, особенно для тех, кто следит за своим питанием.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее совместно с капустой Романеско выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида — Brassica oleracea L. var. botrytis L., при современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Botrytis Group.



