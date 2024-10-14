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Манная каша — вред или польза: эксперты о плюсах и минусах

1:10
Еда

Манная каша — одно из самых противоречивых блюд. Некоторые эксперты по питанию считают её бесполезной, в то время как другие уверены, что манку незаслуженно критикуют.

Манная каша — вред или польза: эксперты о плюсах и минусах
Фото: Wikimedia Commons by Pohled 111, CC BY-SA 4.0

Диетолог Нурия Дианова убеждена, что манная каша действительно бесполезна для организма. Она пояснила, что манка не содержит полезных веществ, таких как витамины группы B, и имеет высокий гликемический индекс, так как является рафинированным продуктом. Популярность этого блюда она объяснила его доступностью и простотой приготовления.

Однако, по словам Диановой, манную кашу всё же можно употреблять в пищу при определенных условиях. Она особенно подходит людям с серьёзными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, если у них нет диабета.

С другой стороны, врач-терапевт и гастроэнтеролог Асмар Мамедова ранее отметила, что в манке содержатся полезные элементы, такие как железо, калий, магний и фосфор. Поэтому она может быть полезна людям, страдающим анемией или находящимся в состоянии стресса.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. Является частью пищеварительной системы человека.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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