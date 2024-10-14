Манная каша — вред или польза: эксперты о плюсах и минусах

Манная каша — одно из самых противоречивых блюд. Некоторые эксперты по питанию считают её бесполезной, в то время как другие уверены, что манку незаслуженно критикуют.
Диетолог Нурия Дианова убеждена, что манная каша действительно бесполезна для организма. Она пояснила, что манка не содержит полезных веществ, таких как витамины группы B, и имеет высокий гликемический индекс, так как является рафинированным продуктом. Популярность этого блюда она объяснила его доступностью и простотой приготовления.
Однако, по словам Диановой, манную кашу всё же можно употреблять в пищу при определенных условиях. Она особенно подходит людям с серьёзными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, если у них нет диабета.
С другой стороны, врач-терапевт и гастроэнтеролог Асмар Мамедова ранее отметила, что в манке содержатся полезные элементы, такие как железо, калий, магний и фосфор. Поэтому она может быть полезна людям, страдающим анемией или находящимся в состоянии стресса.
Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. Является частью пищеварительной системы человека.
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