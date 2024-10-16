Экономный яблочный джем: из 2 кг яблок получаются три пол-литровые баночки лакомства

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Экономный яблочный джем — идеальное решение для тех, кто хочет насладиться вкусом яблок, но при этом немного сэкономить на сахаре, а также вообще не использовать пектин или желатин. Этот рецепт позволит вам приготовить вкусный и ароматный джем, используя минимальное количество ингредиентов и времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Lenka Zimkova, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты для яблочного джема "Экономный":

яблоки — 2 кг;

сахар — 1 кг;

вода — 1/2 стакана.

Приготовление

Для джема подходят зрелые или слегка недозрелые яблоки, так как они содержат много пектина, что обеспечивает хорошую желирующую способность готового продукта. Хорошо вымойте и очистите яблоки и кожуру от них. Возьмите подготовленный сахар (количество сахара можно увеличить, если любите более сладкий джем) и засыпьте им яблоки, тщательно перемешайте, чтобы сахар равномерно распределился. Теперь возьмите кожуру от яблок и залейте её водой. Поставьте на слабый огонь и проварите около 10 минут. Дайте немного остыть и аккуратно перелейте полученную жидкость (она будет больше исходной) в яблоки. В этом шаге и заключается экономия этого рецепта. Далее поставьте на огонь и варите до размягчения яблок (примерно 30-40 минут), тщательно перемешивайте и уменьшите огонь, чтобы продолжить уваривание. На это в среднем нужен примерно час за один заход. Когда масса уменьшится вдвое, проверьте готовность: капните на тарелку, дайте остыть и посмотрите — если капля не течёт, то лакомство готово. Горячий джем разложите по сухим стерилизованным банкам и закройте.

Из этого количества яблок получается 3 банки по 0,5 литра, и даже немного может остаться.

Уточнения

Конфитю́р (фр. confiture от confire «варить в сахаре»), а также джем (англ. jam) — фруктово-ягодные кондитерские изделия, разновидности концентрированных фруктовых (плодово-ягодных) консервов, наряду с вареньем и повидлом.



Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

