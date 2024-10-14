Икра из сушёных грибов: простой способ использовать запасы

Если у вас остались прошлогодние сушеные грибы, то это отличный повод приготовить из них вкусную грибную икру, которая прекрасно дополнит бутерброды и тосты. Этот простой рецепт, по словам экспертов, подходит даже для начинающих кулинаров.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Эта грибная икра станет отличной закуской для любого случая!
Сушёные грибы — продукт питания со специфическим ароматом и вкусом, получаемый путём сушки свежих съедобных грибов. Сушёные грибы после предварительного замачивания могут широко использоваться в кулинарии, например в супах, рагу, солянке, соусах, начинках для пирогов, грибной икре.
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