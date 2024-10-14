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Икра из сушёных грибов: простой способ использовать запасы

1:36
Еда

Если у вас остались прошлогодние сушеные грибы, то это отличный повод приготовить из них вкусную грибную икру, которая прекрасно дополнит бутерброды и тосты. Этот простой рецепт, по словам экспертов, подходит даже для начинающих кулинаров.

Икра из сушёных грибов: простой способ использовать запасы
Фото: commons.wikimedia.org by Bernie

Ингредиенты:

  • Сушеные грибы
  • Морковь
  • Репчатый лук
  • Чеснок
  • Растительное масло
  • Уксус 6%
  • Зелень
  • Соль
  • Перец
  • Сахар

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка грибов.
    Чтобы вернуть сушеным грибам мягкость, замочите их в теплой воде на 20 минут. После этого доведите грибы до кипения, варите около пяти минут, затем слейте жидкость, оставив немного грибного бульона на случай, если смесь окажется слишком густой.
  2. Приготовление овощной зажарки.
    На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте нарезанные морковь, лук и чеснок до мягкости. Если овощная смесь будет слишком густой, добавьте немного грибного бульона.
  3. Тушение грибов.
    К обжаренным овощам добавьте грибы, уксус и специи (соль, перец и сахар). Тушите смесь около 7 минут, чтобы все ароматы смешались.
  4. Измельчение.
    После тушения пропустите икру через мясорубку или измельчите в блендере до желаемой консистенции.
  5. Хранение.
    Готовую грибную икру переложите в чистые банки и храните в холодильнике.

Эта грибная икра станет отличной закуской для любого случая!

Уточнения

Сушёные грибы — продукт питания со специфическим ароматом и вкусом, получаемый путём сушки свежих съедобных грибов. Сушёные грибы после предварительного замачивания могут широко использоваться в кулинарии, например в супах, рагу, солянке, соусах, начинках для пирогов, грибной икре.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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