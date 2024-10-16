Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комнатная флора: какое растение можно назвать самым красивым?
Нефтяной гигант Бразилии реанимирует старые месторождения
Окрашивание волос хной: минусы, о которых не все знают
Почему люди чаще заводят домашних животных именно осенью?
Когда лучше всего начинать заводить кур на даче?
Почему у собаки тлетворный запах из пасти? Возможно, это повод навестить ветеринара
Как сделать процесс кормления питомцев приятным? 5 правил для кошек и собак
Закуска из запечённых помидоров и перцев: очень ароматная, с петрушкой, чесночком и луком
Губерниев: Черчесову на посту главного тренера сборной Казахстана не позавидуешь

Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное

1:31
Еда

Это печенье из тыквы имеет хрустящую корочку и мягкую начинку. Оно готовится без использования яиц и сливочного масла, поэтому отлично подходит для вегетарианцев и постящихся.

Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Фото: flickr.com by Janet Hudson, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • тыква (или готовое детское пюре) — 200 г;
  • овсяные хлопья — 60 г;
  • сахар — 70 г (для сладкоежек можно увеличить количество сахара);
  • растительное масло без запаха — 125 мл;
  • пшеничная мука — 190 г;
  • гашёная сода — 1 ч. л.;
  • соль — 1 щепотка.

Приготовление:

  1. Почистить и отварить тыкву (10 минут в пароварке). Измельчить её до состояния пюре.
  2. Обжарить овсяные хлопья и слегка измельчить их.
  3. Смешать тыквенное пюре, сахар и растительное масло. Взбить миксером (2 минуты) до однородности. Добавить гашёную соду и соль, перемешать.
  4. Просеять муку к тыквенной смеси, добавить овсяные хлопья и тщательно перемешать. При желании добавить орехи или сухофрукты.
  5. Тесто получается вкусным и податливым. Сформируйте руками шарики размером с грецкий орех и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  6. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 175 градусов в течение 15-17 минут. Дайте печенью остыть.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
NetEase: Китай предоставил России 80 млрд юаней
Экономика и бизнес
NetEase: Китай предоставил России 80 млрд юаней
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Военные новости
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
Почему люди чаще заводят домашних животных именно осенью?
Когда лучше всего начинать заводить кур на даче?
Почему у собаки тлетворный запах из пасти? Возможно, это повод навестить ветеринара
Как сделать процесс кормления питомцев приятным? 5 правил для кошек и собак
Закуска из запечённых помидоров и перцев: очень ароматная, с петрушкой, чесночком и луком
Губерниев: Черчесову на посту главного тренера сборной Казахстана не позавидуешь
Лосось может ухудшить слух: неожиданное открытие учёных
5 самых крупных пород кошек: настоящие гиганты
Гидрофильное масло: идеальное очищающее средство для жирной и проблемной кожи
Россиянам начнут выдавать персональные QR-коды для оплаты покупок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.