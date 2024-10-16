Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
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Это печенье из тыквы имеет хрустящую корочку и мягкую начинку. Оно готовится без использования яиц и сливочного масла, поэтому отлично подходит для вегетарианцев и постящихся.
Фото: flickr.com by Janet Hudson, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- тыква (или готовое детское пюре) — 200 г;
- овсяные хлопья — 60 г;
- сахар — 70 г (для сладкоежек можно увеличить количество сахара);
- растительное масло без запаха — 125 мл;
- пшеничная мука — 190 г;
- гашёная сода — 1 ч. л.;
- соль — 1 щепотка.
Приготовление:
- Почистить и отварить тыкву (10 минут в пароварке). Измельчить её до состояния пюре.
- Обжарить овсяные хлопья и слегка измельчить их.
- Смешать тыквенное пюре, сахар и растительное масло. Взбить миксером (2 минуты) до однородности. Добавить гашёную соду и соль, перемешать.
- Просеять муку к тыквенной смеси, добавить овсяные хлопья и тщательно перемешать. При желании добавить орехи или сухофрукты.
- Тесто получается вкусным и податливым. Сформируйте руками шарики размером с грецкий орех и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 175 градусов в течение 15-17 минут. Дайте печенью остыть.
Уточнения
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру