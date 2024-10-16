Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Это печенье из тыквы имеет хрустящую корочку и мягкую начинку. Оно готовится без использования яиц и сливочного масла, поэтому отлично подходит для вегетарианцев и постящихся.

Фото: flickr.com by Janet Hudson, CC BY 2.0

Ингредиенты:

тыква (или готовое детское пюре) — 200 г;

овсяные хлопья — 60 г;

сахар — 70 г (для сладкоежек можно увеличить количество сахара);

растительное масло без запаха — 125 мл;

пшеничная мука — 190 г;

гашёная сода — 1 ч. л.;

соль — 1 щепотка.

Приготовление:

Почистить и отварить тыкву (10 минут в пароварке). Измельчить её до состояния пюре. Обжарить овсяные хлопья и слегка измельчить их. Смешать тыквенное пюре, сахар и растительное масло. Взбить миксером (2 минуты) до однородности. Добавить гашёную соду и соль, перемешать. Просеять муку к тыквенной смеси, добавить овсяные хлопья и тщательно перемешать. При желании добавить орехи или сухофрукты. Тесто получается вкусным и податливым. Сформируйте руками шарики размером с грецкий орех и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 175 градусов в течение 15-17 минут. Дайте печенью остыть.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).





Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

