Как легко очистить гранат: пошаговая инструкция

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Гранат — это вкусный и полезный фрукт, но его чистка может стать настоящим испытанием из-за плотной кожуры и мелких зернышек, надежно защищенных пленками. Однако, есть простой и эффективный способ, который поможет быстро и чисто извлечь зерна без повреждений и лишней грязи.

Фото: flickr.com by Джессика Мэйч, CC BY 2.0

Как поделились эксперты, для начала нужно вооружиться ножом. Аккуратно удалите верхушку граната, где находится "хвостик". Затем сделайте несколько неглубоких надрезов по кожуре вдоль перегородок, не повреждая зерна внутри.

Далее нож уже не понадобится. Опустите гранат в миску с прохладной водой и оставьте его там на 10 минут. После этого разделите плод руками прямо в воде на дольки и удалите пленки, освобождая зерна. Вода предотвратит разбрызгивание сока и не даст испачкать руки.

Затем оставьте зерна в воде еще на 3 минуты. За это время остатки пленок сами всплывут на поверхность. Вам останется только слить воду через сито и насладиться чистыми и целыми зернами граната.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



