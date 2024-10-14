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Заморозка кофе, молока и бульона: новые способы использования форм для льда

1:10
Еда

Формы для льда можно использовать не только для заморозки воды, напомнили кулинарные эксперты, предложив несколько полезных лайфхаков, которые упростят готовку и добавят оригинальности блюдам и напиткам.

Заморозка кофе, молока и бульона: новые способы использования форм для льда
Фото: Openphoto.net by Darren Hester, CC BY-SA 2.5

Например, в формах для льда можно заморозить кофе или молоко. Замороженный кофе отлично освежает в жару, а кубики молока удобно добавлять в горячие напитки.

Еще один вариант — заморозить остатки вина, томатную пасту, бульон или растительное масло с пряностями. Такие замороженные кубики вина пригодятся для приготовления соусов, а порционный бульон — для быстрого добавления в супы или другие блюда.

Кроме того, эксперты советуют замораживать ягодное или фруктовое пюре. Такие кубики можно добавлять в кефир, кашу или творог, что добавит им естественную сладость и пользу.

Один из самых красивых и необычных лайфхаков — заморозка цветов. Кубики льда с цветами станут не только украшением напитков, но и придадут им легкий аромат, что особенно актуально для праздничных коктейлей и напитков.

Уточнения

Лёд  — вода в твёрдом агрегатном состоянии.
Льдом иногда называют некоторые вещества в твёрдом агрегатном состоянии, которым свойственно иметь жидкую или газообразную форму при комнатной температуре; в частности, сухой лёд, аммиачный лёд или метановый лёд.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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