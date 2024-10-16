Закуска из запечённых помидоров и перцев: очень ароматная, с петрушкой, чесночком и луком

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Закуска из запечённых помидоров и перцев — простое и вкусное блюдо иранской кухни. Регулируйте остроту по своему вкусу. Эта закуска всегда пользуется успехом в летнем и осеннем меню.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0

Особенный вкус блюду придаёт кисло-сладкий гранатовый соус "Наршараб". Если у вас его нет, используйте просто лимонный сок.

Для приготовления закуски вам понадобятся:

1 луковица;

500 г помидоров;

1 зубчик чеснока;

1 пучок петрушки;

3 столовые ложки оливкового масла;

500 г сладкого перца;

2 столовые ложки "Наршараба" или лимонного сока.

Приготовление:

Вымойте овощи, очистите лук и чеснок. Разрежьте помидоры и перец пополам, удалите семена из перца. Полейте овощи оливковым маслом, посолите и поперчите. Поставьте в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов. Очистите запечённые овощи от кожицы. Измельчите петрушку, лук и чеснок. Соедините все ингредиенты в блендере и пробейте до однородной массы. Добавьте "Наршараб" или лимонный сок по вкусу.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.





Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

