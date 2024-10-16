Закуска из запечённых помидоров и перцев: очень ароматная, с петрушкой, чесночком и луком

Закуска из запечённых помидоров и перцев — простое и вкусное блюдо иранской кухни. Регулируйте остроту по своему вкусу. Эта закуска всегда пользуется успехом в летнем и осеннем меню.
Особенный вкус блюду придаёт кисло-сладкий гранатовый соус "Наршараб". Если у вас его нет, используйте просто лимонный сок.
Для приготовления закуски вам понадобятся:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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