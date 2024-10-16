Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать процесс кормления питомцев приятным? 5 правил для кошек и собак
Губерниев: Черчесову на посту главного тренера сборной Казахстана не позавидуешь
Лосось может ухудшить слух: неожиданное открытие учёных
5 самых крупных пород кошек: настоящие гиганты
Гидрофильное масло: идеальное очищающее средство для жирной и проблемной кожи
Россиянам начнут выдавать персональные QR-коды для оплаты покупок
Россияне станут массово бронировать новогодние туры после первого снега — эксперт
Контроль за рационом питомца. Почему это так важно?
Американские чипы могут стать недоступными для Ближнего Востока

Закуска из запечённых помидоров и перцев: очень ароматная, с петрушкой, чесночком и луком

1:15
Еда

Закуска из запечённых помидоров и перцев — простое и вкусное блюдо иранской кухни. Регулируйте остроту по своему вкусу. Эта закуска всегда пользуется успехом в летнем и осеннем меню.

Закуска из запечённых помидоров и перцев: очень ароматная, с петрушкой, чесночком и луком
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0

Особенный вкус блюду придаёт кисло-сладкий гранатовый соус "Наршараб". Если у вас его нет, используйте просто лимонный сок.

Для приготовления закуски вам понадобятся:

  • 1 луковица;
  • 500 г помидоров;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 пучок петрушки;
  • 3 столовые ложки оливкового масла;
  • 500 г сладкого перца;
  • 2 столовые ложки "Наршараба" или лимонного сока.

Приготовление:

  1. Вымойте овощи, очистите лук и чеснок.
  2. Разрежьте помидоры и перец пополам, удалите семена из перца.
  3. Полейте овощи оливковым маслом, посолите и поперчите.
  4. Поставьте в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.
  5. Очистите запечённые овощи от кожицы.
  6. Измельчите петрушку, лук и чеснок.
  7. Соедините все ингредиенты в блендере и пробейте до однородной массы.
  8. Добавьте "Наршараб" или лимонный сок по вкусу.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Наука и техника
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом Аудио 
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Авто
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос Аудио 
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Авто
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
Контроль за рационом питомца. Почему это так важно?
Американские чипы могут стать недоступными для Ближнего Востока
РСТ: горные курорты Сочи пользуются наибольшей популярностью у россиян
Какой редис посадить, чтобы получить быстрый и вкусный урожай?
Осень и уход за кожей: почему увлажнение становится особенно важным?
Идеальное тесто для пиццы: базовый рецепт со всеми нюансами
Солнце вступило в фазу максимальной активности: бурь не избежать
Экс-игрок "Спартака" Бояринцев считает, что "Зенит" сейчас не является лидером в борьбе за чемпионство в РПЛ
Путешествие с кошками и собаками: советы для безопасной поездке
Вашингтон теряет контроль: кризис экономики США усиливается
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.