Идеальное тесто для пиццы: базовый рецепт со всеми нюансами

Пицца — одно из самых популярных блюд в мире, которое любят люди всех возрастов и национальностей. Её история насчитывает несколько столетий, и за это время появилось множество рецептов и способов приготовления. Мы рассмотрим основные этапы приготовления теста для пиццы, а также узнаем секреты, которые помогут вам стать настоящим пицца-маэстро.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.