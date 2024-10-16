Идеальное тесто для пиццы: базовый рецепт со всеми нюансами

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Пицца — одно из самых популярных блюд в мире, которое любят люди всех возрастов и национальностей. Её история насчитывает несколько столетий, и за это время появилось множество рецептов и способов приготовления. Мы рассмотрим основные этапы приготовления теста для пиццы, а также узнаем секреты, которые помогут вам стать настоящим пицца-маэстро.

Фото: commons.wikimedia.org by David Nuescheler uncled, PDM

Ингредиенты:

мука пшеничная — 250 г;

масло оливковое — 3 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

дрожжи сухие — 20 г;

вода тёплая — 120 мл.

Процесс приготовления:

Просейте муку в большую миску, добавьте соль и перемешайте. В другой миске смешайте тёплую воду, дрожжи и 2 чайные ложки сахара. Сделайте углубление в муке с солью и влейте туда дрожжевую смесь. Добавьте оливковое масло и замешивайте тесто до тех пор, пока оно не начнёт отлипать от рук. Если тесто липкое, добавьте немного муки, если слишком жёсткое — воды. Месите энергично и долго. Переложите тесто в миску, посыпанную мукой, накройте чистой тканью и поставьте в тёплое место без сквозняков. Через 1-1,5 часа тесто должно увеличиться в объёме минимум в два раза. Раскатайте тесто в форму диска и выложите на него начинку. Выпекайте пиццу при температуре 180 °C в течение 20 минут.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов.

