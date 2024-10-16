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Идеальное тесто для пиццы: базовый рецепт со всеми нюансами

1:34
Еда

Пицца — одно из самых популярных блюд в мире, которое любят люди всех возрастов и национальностей. Её история насчитывает несколько столетий, и за это время появилось множество рецептов и способов приготовления. Мы рассмотрим основные этапы приготовления теста для пиццы, а также узнаем секреты, которые помогут вам стать настоящим пицца-маэстро.

Идеальное тесто для пиццы: базовый рецепт со всеми нюансами
Фото: commons.wikimedia.org by David Nuescheler uncled, PDM

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 250 г;
  • масло оливковое — 3 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • дрожжи сухие — 20 г;
  • вода тёплая — 120 мл.

Процесс приготовления:

  1. Просейте муку в большую миску, добавьте соль и перемешайте.
  2. В другой миске смешайте тёплую воду, дрожжи и 2 чайные ложки сахара.
  3. Сделайте углубление в муке с солью и влейте туда дрожжевую смесь.
  4. Добавьте оливковое масло и замешивайте тесто до тех пор, пока оно не начнёт отлипать от рук.
  5. Если тесто липкое, добавьте немного муки, если слишком жёсткое — воды.
  6. Месите энергично и долго.
  7. Переложите тесто в миску, посыпанную мукой, накройте чистой тканью и поставьте в тёплое место без сквозняков.
  8. Через 1-1,5 часа тесто должно увеличиться в объёме минимум в два раза.
  9. Раскатайте тесто в форму диска и выложите на него начинку.
  10. Выпекайте пиццу при температуре 180 °C в течение 20 минут.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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