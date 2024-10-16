Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные обнаружили ядро Млечного Пути возрастом более 11 млрд лет
Как подготовить деревья к зиме: обработка от вредителей в октябре
Кошачьи и собачьи сны: что происходит, когда наши питомцы спят
Секреты идеального нанесения тёмной помады: от подготовки до завершения образа
Российская экономика растёт вопреки беспрецедентным санкциям Запада
Древний аланский пояс найден на раскопках в Кабардино-Балкарии
Осень в теплице: 5 необходимых работ для улучшения состояния почвы
Как придать вкус борщу?
"Авангард" планирует расторгнуть контракт с Касселсом

Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее

1:38
Еда

Французский тыквенный суп — это изысканное блюдо, которое становится ещё вкуснее после настаивания в течение суток. Его отличают нежная консистенция и неповторимый аромат.

Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • тыква — 500 г;
  • картофель — 300 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • корневой сельдерей (по желанию) — 50 г;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • молоко — 1,5 стакана;
  • свежий имбирь (или 0,5 ч. л. молотого сухого) — 1 ч. л.;
  • соль и чёрный молотый перец по вкусу;
  • пшеничные сухарики — 100 г.

Приготовление:

  1. Вымойте и очистите картофель, сельдерей и тыкву, удалите семена из тыквы. Нарежьте всё небольшими кубиками, а лук мелко нарежьте.
  2. Разогрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном и обжарьте лук, пока он не станет прозрачным (примерно 3-4 минут).
  3. Добавьте к луку остальные овощи и залейте их небольшим количеством кипятка так, чтобы он лишь покрывал их. Посолите и варите на медленном огне до мягкости (примерно 15-20 минут).
  4. Слейте отвар и пробейте овощи в блендере до однородной массы.
  5. Верните овощи обратно в кастрюлю и разведите горячим молоком до желаемой консистенции. Прогревайте на среднем огне в течение 5-10 минут.
  6. Приправьте перцем, добавьте имбирь и перемешайте.
  7. Подавайте тыквенный суп горячим, украсив пшеничными сухариками.

Уточнения

Тыквенный суп — суп, приготовленный из тыквы в качестве основного ингредиента. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Наука и техника
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом Аудио 
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Еда и рецепты
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
Секреты идеального нанесения тёмной помады: от подготовки до завершения образа
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Российская экономика растёт вопреки беспрецедентным санкциям Запада
Приготовление сыра в домашних условияху: телеведущий Первого канала рассказал, как он сам это делает
Древний аланский пояс найден на раскопках в Кабардино-Балкарии
Осень в теплице: 5 необходимых работ для улучшения состояния почвы
Как придать вкус борщу?
"Авангард" планирует расторгнуть контракт с Касселсом
Особенности ухода за пожилыми кошками: подробное руководство
Холодные оттенки волос: для каких девушек они станут стильным акцентом?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.