Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Французский тыквенный суп — это изысканное блюдо, которое становится ещё вкуснее после настаивания в течение суток. Его отличают нежная консистенция и неповторимый аромат.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

тыква — 500 г;

картофель — 300 г;

репчатый лук — 1 шт.;

корневой сельдерей (по желанию) — 50 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

молоко — 1,5 стакана;

свежий имбирь (или 0,5 ч. л. молотого сухого) — 1 ч. л.;

соль и чёрный молотый перец по вкусу;

пшеничные сухарики — 100 г.

Приготовление:

Вымойте и очистите картофель, сельдерей и тыкву, удалите семена из тыквы. Нарежьте всё небольшими кубиками, а лук мелко нарежьте. Разогрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном и обжарьте лук, пока он не станет прозрачным (примерно 3-4 минут). Добавьте к луку остальные овощи и залейте их небольшим количеством кипятка так, чтобы он лишь покрывал их. Посолите и варите на медленном огне до мягкости (примерно 15-20 минут). Слейте отвар и пробейте овощи в блендере до однородной массы. Верните овощи обратно в кастрюлю и разведите горячим молоком до желаемой консистенции. Прогревайте на среднем огне в течение 5-10 минут. Приправьте перцем, добавьте имбирь и перемешайте. Подавайте тыквенный суп горячим, украсив пшеничными сухариками.

Уточнения

Тыквенный суп — суп, приготовленный из тыквы в качестве основного ингредиента.

