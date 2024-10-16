Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
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Французский тыквенный суп — это изысканное блюдо, которое становится ещё вкуснее после настаивания в течение суток. Его отличают нежная консистенция и неповторимый аромат.
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Ингредиенты:
- тыква — 500 г;
- картофель — 300 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- корневой сельдерей (по желанию) — 50 г;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- молоко — 1,5 стакана;
- свежий имбирь (или 0,5 ч. л. молотого сухого) — 1 ч. л.;
- соль и чёрный молотый перец по вкусу;
- пшеничные сухарики — 100 г.
Приготовление:
- Вымойте и очистите картофель, сельдерей и тыкву, удалите семена из тыквы. Нарежьте всё небольшими кубиками, а лук мелко нарежьте.
- Разогрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном и обжарьте лук, пока он не станет прозрачным (примерно 3-4 минут).
- Добавьте к луку остальные овощи и залейте их небольшим количеством кипятка так, чтобы он лишь покрывал их. Посолите и варите на медленном огне до мягкости (примерно 15-20 минут).
- Слейте отвар и пробейте овощи в блендере до однородной массы.
- Верните овощи обратно в кастрюлю и разведите горячим молоком до желаемой консистенции. Прогревайте на среднем огне в течение 5-10 минут.
- Приправьте перцем, добавьте имбирь и перемешайте.
- Подавайте тыквенный суп горячим, украсив пшеничными сухариками.
Уточнения
Тыквенный суп — суп, приготовленный из тыквы в качестве основного ингредиента.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру