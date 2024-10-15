Как придать вкус борщу?

Наверное, нет в мире более узнаваемого и популярного украинского блюда, чем борщ. Однако даже такое классическое блюдо иногда нуждается в новом вдохновении. Мы расскажем о том, как можно придать борщу нужные нотки и сделать его вкус более насыщенным и ярким.
Чтобы придать борщу неповторимый вкус, следуйте этим советам:
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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