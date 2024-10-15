Как придать вкус борщу?

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Наверное, нет в мире более узнаваемого и популярного украинского блюда, чем борщ. Однако даже такое классическое блюдо иногда нуждается в новом вдохновении. Мы расскажем о том, как можно придать борщу нужные нотки и сделать его вкус более насыщенным и ярким.

Фото: flickr by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Чтобы придать борщу неповторимый вкус, следуйте этим советам:

Во время приготовления мяса добавьте нарезанный лук, это сделает бульон ароматнее, а мясо — более вкусным. Посолите разведённую томатную пасту или сок, чтобы придать борщу лёгкую кислинку. Добавьте укроп после закипания, но не кипятите его дольше 30 секунд, чтобы сохранить аромат. Не добавляйте холодную воду в готовый или почти готовый борщ, вместо этого, если есть такая необходимость, используйте подсоленный кипяток. После снятия борща с огня не добавляйте никакие дополнительные ингредиенты. Для сохранения яркого цвета борща в конце варки можно добавить виноградный уксус или лимонный сок, а также немного сахара и свежей зелени для усиления вкуса.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.



