Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем приготовить намазку для бутербродов из тунца по легкому и быстрому рецепту. ее можно использовать для повседневного меню и для праздничного.

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Ингредиенты для приготовления

Возьмите баночку консервированного тунца, три вареных яйца, два чесночных зубчика, 100 грамм колбасного сыра, пара столовых ложек майонеза, соль, перец, а также зелень по вашему вкусу.

Этапы приготовления намазки

При помощи терки натрите вареные яйца и колбасный сыр. Перемешайте их в миске. Откройте консервную банку, достаньте тунец и разомните его при помощи вилки. Добавьте его к остальным ингредиентам. Очистите зубчики чеснока и пропустите их через пресс. Зелень мелко нарежьте. Теперь посолите и поперчите, а также заправьте при помощи майонеза.

Вкусно использовать намазку на хлеб, предварительно обжаренный на сухой сковороде. Потом можно украсить бутерброд веточкой зелени.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

