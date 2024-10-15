Семга, запеченная с молодым картофелем и черри: просто и безумно вкусно

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт предлагает вам насладиться изысканным и ароматным блюдом — сёмгой, запечённой с молодым картофелем и томатами черри. Приготовление займёт всего лишь 30 минут, а результат превзойдёт все ожидания.

Фото: pixabay.com by DanaTentis, PDM

Ингредиенты:

300 г сёмги;

300 г молодого картофеля;

150 г томатов черри;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. лимонного сока;

соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. Хорошо промыть молодой картофель и нарезать его на половинки или четвертинки (если картофель крупный). В миске смешать картофель с 1 ст. л. оливкового масла, солью, чёрным перцем и мелко нарезанным чесноком. Выложить картофель на противень, покрытый пергаментной бумагой, и запекать в духовке 20 минут. Пока картофель печётся, нарезать филе сёмги на порции. В другой миске смешать оставшееся оливковое масло, лимонный сок, соль и чёрный перец. Смазать этой смесью куски сёмги. Разрезать помидорки черри на половинки. Через 20 минут вынуть противень с картофелем из духовки и добавить к нему куски сёмги и томаты черри. Запекать всё вместе ещё 15-20 минут. Подавать блюдо горячим. Приятного аппетита!

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.





Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

