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Семга, запеченная с молодым картофелем и черри: просто и безумно вкусно

1:30
Еда

Этот рецепт предлагает вам насладиться изысканным и ароматным блюдом — сёмгой, запечённой с молодым картофелем и томатами черри. Приготовление займёт всего лишь 30 минут, а результат превзойдёт все ожидания.

Семга, запеченная с молодым картофелем и черри: просто и безумно вкусно
Фото: pixabay.com by DanaTentis, PDM

Ингредиенты:

  • 300 г сёмги;
  • 300 г молодого картофеля;
  • 150 г томатов черри;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогреть духовку до 200 °C. Хорошо промыть молодой картофель и нарезать его на половинки или четвертинки (если картофель крупный).
  2. В миске смешать картофель с 1 ст. л. оливкового масла, солью, чёрным перцем и мелко нарезанным чесноком. Выложить картофель на противень, покрытый пергаментной бумагой, и запекать в духовке 20 минут.
  3. Пока картофель печётся, нарезать филе сёмги на порции. В другой миске смешать оставшееся оливковое масло, лимонный сок, соль и чёрный перец. Смазать этой смесью куски сёмги. Разрезать помидорки черри на половинки.
  4. Через 20 минут вынуть противень с картофелем из духовки и добавить к нему куски сёмги и томаты черри. Запекать всё вместе ещё 15-20 минут. Подавать блюдо горячим. Приятного аппетита!

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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