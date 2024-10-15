Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления

Лечо — это традиционное блюдо венгерской кухни, которое представляет собой смесь тушёного болгарского перца, помидоров и других овощей. Оно стало популярным во многих странах мира благодаря своему вкусу и простоте приготовления. Лечо по этому рецепту есть можно сразу!
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Ваше лечо готово, можно угощаться!
Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.
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