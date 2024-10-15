Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Лечо — это традиционное блюдо венгерской кухни, которое представляет собой смесь тушёного болгарского перца, помидоров и других овощей. Оно стало популярным во многих странах мира благодаря своему вкусу и простоте приготовления. Лечо по этому рецепту есть можно сразу!

Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Discart, CC BY 2.0

Ингредиенты:

болгарский перец — 400 г;

помидоры — 300 г;

чеснок — 3 зубчика;

соль — половина чайной ложки;

сахар — 1 чайная ложка;

растительное масло — 1 чайная ложка;

уксус 9% — половина чайной ложки.

Приготовление:

Нарежьте перец, а помидоры и чеснок пропустите через мясорубку. Доведите прокрученные томаты до кипения, добавьте к ним растительное масло, соль и сахар. Варите смесь в течение 2–3 минут. Добавьте перец и варите под крышкой примерно 20 минут, помешивая время от времени. Если хотите, можно добавьте уксус.

Ваше лечо готово, можно угощаться!

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.





