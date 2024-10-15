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Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления

1:04
Еда

Лечо — это традиционное блюдо венгерской кухни, которое представляет собой смесь тушёного болгарского перца, помидоров и других овощей. Оно стало популярным во многих странах мира благодаря своему вкусу и простоте приготовления. Лечо по этому рецепту есть можно сразу!

Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Discart, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • болгарский перец — 400 г;
  • помидоры — 300 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль — половина чайной ложки;
  • сахар — 1 чайная ложка;
  • растительное масло — 1 чайная ложка;
  • уксус 9% — половина чайной ложки.

Приготовление:

  1. Нарежьте перец, а помидоры и чеснок пропустите через мясорубку.
  2. Доведите прокрученные томаты до кипения, добавьте к ним растительное масло, соль и сахар. Варите смесь в течение 2–3 минут.
  3. Добавьте перец и варите под крышкой примерно 20 минут, помешивая время от времени.
  4. Если хотите, можно добавьте уксус.

Ваше лечо готово, можно угощаться!

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.
 
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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