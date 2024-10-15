Быстрый пирог с капустой: в начинке, кроме капусты, бекон или грудинка для аромата

Быстрый пирог с капустой — это вкусное и лёгкое блюдо, которое идеально подходит для осенне-зимнего сезона. Этот пирог готовится быстро и просто, а его нежный вкус и аппетитный аромат порадуют всех домочадцев.
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Ингредиенты:
мука — 9-10 столовых ложек;
яйца куриные — 5 штук;
сметана — 8 столовых ложек;
майонез — 4-5 столовых ложек;
пекарский порошок — 2 чайные ложки;
семена кунжута — по желанию;
соль и молотый чёрный перец — по вкусу;
капуста белокочанная — 450-500 грамм;
лук репчатый — 1 штука;
растительное масло — для жарки;
бекон или копчёная грудинка — 100-150 грамм;
укроп — половина пучка;
зелёный лук — 2-3 стебля.
Приготовление:
Нарежьте бекон или грудинку мелкими кусочками и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла в течение 1-2 минут.
Добавьте измельчённый лук и обжаривайте ещё несколько минут, пока лук не станет мягким.
Нарежьте капусту тонкими полосками и добавьте на сковороду.
Приправьте капусту солью и перцем.
Уменьшите огонь и тушите капусту под крышкой, периодически помешивая, в течение 4-5 минут.
В отдельной миске приготовьте тесто: взбейте яйца, добавьте сметану, майонез, соль и перец. Постепенно вмешивайте муку с разрыхлителем.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для выпечки маслом и присыпьте мукой. Выложите половину теста, затем начинку и сверху оставшееся тесто.
Выпекайте пирог в разогретой духовке до золотистого цвета (около 30 минут). Готовность проверьте деревянной палочкой.
Готовый пирог украсьте зеленью и при желании посыпьте кунжутом.
Уточнения
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.