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Быстрый пирог с капустой: в начинке, кроме капусты, бекон или грудинка для аромата

2:00
Еда

Быстрый пирог с капустой — это вкусное и лёгкое блюдо, которое идеально подходит для осенне-зимнего сезона. Этот пирог готовится быстро и просто, а его нежный вкус и аппетитный аромат порадуют всех домочадцев.

Быстрый пирог с капустой: в начинке, кроме капусты, бекон или грудинка для аромата
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • мука — 9-10 столовых ложек;
  • яйца куриные — 5 штук;
  • сметана — 8 столовых ложек;
  • майонез — 4-5 столовых ложек;
  • пекарский порошок — 2 чайные ложки;
  • семена кунжута — по желанию;
  • соль и молотый чёрный перец — по вкусу;
  • капуста белокочанная — 450-500 грамм;
  • лук репчатый — 1 штука;
  • растительное масло — для жарки;
  • бекон или копчёная грудинка — 100-150 грамм;
  • укроп — половина пучка;
  • зелёный лук — 2-3 стебля.

Приготовление:

  1. Нарежьте бекон или грудинку мелкими кусочками и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла в течение 1-2 минут.
  2. Добавьте измельчённый лук и обжаривайте ещё несколько минут, пока лук не станет мягким.
  3. Нарежьте капусту тонкими полосками и добавьте на сковороду.
  4. Приправьте капусту солью и перцем.
  5. Уменьшите огонь и тушите капусту под крышкой, периодически помешивая, в течение 4-5 минут.
  6. В отдельной миске приготовьте тесто: взбейте яйца, добавьте сметану, майонез, соль и перец. Постепенно вмешивайте муку с разрыхлителем.
  7. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для выпечки маслом и присыпьте мукой. Выложите половину теста, затем начинку и сверху оставшееся тесто.
  8. Выпекайте пирог в разогретой духовке до золотистого цвета (около 30 минут). Готовность проверьте деревянной палочкой.
  9. Готовый пирог украсьте зеленью и при желании посыпьте кунжутом.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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