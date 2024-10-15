Куриные ножки в красном вине: изысканное блюдо для гурманов, которое несложно готовить

Откройте для себя удивительный мир кулинарии с этим простым и вкусным рецептом куриных голеней, тушённых в вине. Это идеальное сочетание нежного мяса птицы, ароматного соуса и свежих овощей станет настоящим открытием для вас и ваших близких!
Фото: commons.wikimedia.org by Diana from Pennsylvania USA, CC BY 2.0
Ингредиенты:
6 куриных голеней;
0,5 стакана куриного бульона;
1/4 стакана красного сухого вина;
1 банка консервированных помидоров в собственном соку;
1 луковица;
1 столовая ложка аджики;
2 столовые ложки томатной пасты;
0,5 чайной ложки сушёного тимьяна;
1 столовая ложка сливочного масла;
3 столовые ложки растительного масла для жарки;
1 зубчик чеснока;
соль и чёрный молотый перец по вкусу;
сахар по вкусу.
Приготовление:
Мелко нарежьте лук и обжарьте его на смеси сливочного и растительного масел до золотистого цвета. Переложите лук в посуду для тушения.
Обжарьте куриные голени на оставшемся масле до румяной корочки, посолите и поперчите их. Переложите голени в посуду, в которой вы будете их тушить.
Обжарьте томатную пасту в сковороде в течение 3 минут, добавьте аджику и измельчённый чеснок. Затем добавьте консервированные помидоры и доведите до кипения. Посолите, поперчите и добавьте сахар по вкусу. Залейте голени красным вином и тушите на среднем огне около 40 минут.
Добавьте сушёный тимьян и тушите ещё 5 минут, чтобы выпарить алкоголь.
Подавайте куриные голени с любимым гарниром, полив соусом, в котором они тушились.
Уточнения
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Кра́сное вино́ — вино, произведённое из тёмных сортов винограда по технологии, обеспечивающей переход антоцианов из кожицы в сусло.