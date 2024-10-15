Куриные ножки в красном вине: изысканное блюдо для гурманов, которое несложно готовить

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Откройте для себя удивительный мир кулинарии с этим простым и вкусным рецептом куриных голеней, тушённых в вине. Это идеальное сочетание нежного мяса птицы, ароматного соуса и свежих овощей станет настоящим открытием для вас и ваших близких!

Фото: commons.wikimedia.org by Diana from Pennsylvania USA, CC BY 2.0

Ингредиенты:

6 куриных голеней;

0,5 стакана куриного бульона;

1/4 стакана красного сухого вина;

1 банка консервированных помидоров в собственном соку;

1 луковица;

1 столовая ложка аджики;

2 столовые ложки томатной пасты;

0,5 чайной ложки сушёного тимьяна;

1 столовая ложка сливочного масла;

3 столовые ложки растительного масла для жарки;

1 зубчик чеснока;

соль и чёрный молотый перец по вкусу;

сахар по вкусу.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и обжарьте его на смеси сливочного и растительного масел до золотистого цвета. Переложите лук в посуду для тушения. Обжарьте куриные голени на оставшемся масле до румяной корочки, посолите и поперчите их. Переложите голени в посуду, в которой вы будете их тушить. Обжарьте томатную пасту в сковороде в течение 3 минут, добавьте аджику и измельчённый чеснок. Затем добавьте консервированные помидоры и доведите до кипения. Посолите, поперчите и добавьте сахар по вкусу. Залейте голени красным вином и тушите на среднем огне около 40 минут. Добавьте сушёный тимьян и тушите ещё 5 минут, чтобы выпарить алкоголь. Подавайте куриные голени с любимым гарниром, полив соусом, в котором они тушились.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.





Кра́сное вино́ — вино, произведённое из тёмных сортов винограда по технологии, обеспечивающей переход антоцианов из кожицы в сусло.

