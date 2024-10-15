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Куриные ножки в красном вине: изысканное блюдо для гурманов, которое несложно готовить

1:47
Еда

Откройте для себя удивительный мир кулинарии с этим простым и вкусным рецептом куриных голеней, тушённых в вине. Это идеальное сочетание нежного мяса птицы, ароматного соуса и свежих овощей станет настоящим открытием для вас и ваших близких!

Куриные ножки в красном вине: изысканное блюдо для гурманов, которое несложно готовить
Фото: commons.wikimedia.org by Diana from Pennsylvania USA, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 6 куриных голеней;
  • 0,5 стакана куриного бульона;
  • 1/4 стакана красного сухого вина;
  • 1 банка консервированных помидоров в собственном соку;
  • 1 луковица;
  • 1 столовая ложка аджики;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 0,5 чайной ложки сушёного тимьяна;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 3 столовые ложки растительного масла для жарки;
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль и чёрный молотый перец по вкусу;
  • сахар по вкусу.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на смеси сливочного и растительного масел до золотистого цвета. Переложите лук в посуду для тушения.
  2. Обжарьте куриные голени на оставшемся масле до румяной корочки, посолите и поперчите их. Переложите голени в посуду, в которой вы будете их тушить.
  3. Обжарьте томатную пасту в сковороде в течение 3 минут, добавьте аджику и измельчённый чеснок. Затем добавьте консервированные помидоры и доведите до кипения. Посолите, поперчите и добавьте сахар по вкусу. Залейте голени красным вином и тушите на среднем огне около 40 минут.
  4. Добавьте сушёный тимьян и тушите ещё 5 минут, чтобы выпарить алкоголь.
  5. Подавайте куриные голени с любимым гарниром, полив соусом, в котором они тушились.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. 
 

Кра́сное вино́ — вино, произведённое из тёмных сортов винограда по технологии, обеспечивающей переход антоцианов из кожицы в сусло.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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