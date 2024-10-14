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Жареные баклажаны с помидорами: источают волшебный аромат благодаря чесноку и укропу

1:13
Еда

Это традиционное блюдо среднеазиатской кухни. Оно готовится из баклажанов, помидоров, чеснока и укропа, и получается безумно вкусным и ароматным!

Жареные баклажаны с помидорами: источают волшебный аромат благодаря чесноку и укропу
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Эти баклажаны хороши и в качестве самостоятельного блюда, и закуски, и просто на кусочке чёрного хлеба.

Ингредиенты:

  • 2 баклажана;
  • 1 помидор;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 4 веточки укропа;
  • 100 мл оливкового масла Extra Virgin.

Приготовление:

  1. Промойте баклажаны, удалите хвостики и нарежьте их вдоль на ломтики толщиной 1 см. Посыпьте солью и оставьте на 10 минут, чтобы вышел сок и с ним лишняя горечь.
  2. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте ломтики баклажанов под крышкой по 5-7 минут с каждой стороны.
  3. Мелко нарежьте чеснок.
  4. Промокните обжаренные баклажаны салфеткой, чтобы убрать лишнее масло, и выложите на тарелку в один слой. Посыпьте чесноком.
  5. Натрите помидор на тёрке, посолите и перемешайте.
  6. Выложите томат на баклажаны.
  7. Посыпьте баклажаны с помидорами мелко нарезанным укропом.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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