Жареные баклажаны с помидорами: источают волшебный аромат благодаря чесноку и укропу

Это традиционное блюдо среднеазиатской кухни. Оно готовится из баклажанов, помидоров, чеснока и укропа, и получается безумно вкусным и ароматным!
Эти баклажаны хороши и в качестве самостоятельного блюда, и закуски, и просто на кусочке чёрного хлеба.
Ингредиенты:
Приготовление:
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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