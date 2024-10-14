Жареные баклажаны с помидорами: источают волшебный аромат благодаря чесноку и укропу

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Это традиционное блюдо среднеазиатской кухни. Оно готовится из баклажанов, помидоров, чеснока и укропа, и получается безумно вкусным и ароматным!

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Эти баклажаны хороши и в качестве самостоятельного блюда, и закуски, и просто на кусочке чёрного хлеба.

Ингредиенты:

2 баклажана;

1 помидор;

2 зубчика чеснока;

4 веточки укропа;

100 мл оливкового масла Extra Virgin.

Приготовление:

Промойте баклажаны, удалите хвостики и нарежьте их вдоль на ломтики толщиной 1 см. Посыпьте солью и оставьте на 10 минут, чтобы вышел сок и с ним лишняя горечь. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте ломтики баклажанов под крышкой по 5-7 минут с каждой стороны. Мелко нарежьте чеснок. Промокните обжаренные баклажаны салфеткой, чтобы убрать лишнее масло, и выложите на тарелку в один слой. Посыпьте чесноком. Натрите помидор на тёрке, посолите и перемешайте. Выложите томат на баклажаны. Посыпьте баклажаны с помидорами мелко нарезанным укропом.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

