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Салат из кабачка с чесноком — пошаговый рецепт

0:48
Еда

Салат из кабачка с чесноком станет прекрасным дополнением к обеду или ужину. Блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.

Салат из кабачка с чесноком — пошаговый рецепт
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лимон — 1 шт.
  • Укроп — 2 веточки
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Натереть кабачок на крупной тёрке.
  2. Нашинковать укроп.
  3. Пропустить чеснок через пресс.
  4. Выжать немного сока из лимона.
  5. В миске смешать лимонный сок, оливковое масло и соль.
  6. В ёмкости соединить кабачок, чеснок и укроп. Заправить салат получившимся соусом и перемешать. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. 

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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