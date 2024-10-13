Салат из кабачка с чесноком — пошаговый рецепт

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из кабачка с чесноком станет прекрасным дополнением к обеду или ужину. Блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимон — 1 шт.

Укроп — 2 веточки

Соль — по вкусу

Приготовление

Натереть кабачок на крупной тёрке. Нашинковать укроп. Пропустить чеснок через пресс. Выжать немного сока из лимона. В миске смешать лимонный сок, оливковое масло и соль. В ёмкости соединить кабачок, чеснок и укроп. Заправить салат получившимся соусом и перемешать. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета.

