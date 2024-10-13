Салат из кабачка с чесноком — пошаговый рецепт

Салат из кабачка с чесноком станет прекрасным дополнением к обеду или ужину. Блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета.
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Каждый год агрономы не устают удивлять нас новыми сортами картофеля, которые не только радуют глаз, но и удивляют своими превосходными характеристиками. Эти сорта не только более урожайны, но и устойчивы к болезням и вредителям, а также обладают улучшенными вкусовыми качествами. Некоторые из них уже успели завоевать популярность.