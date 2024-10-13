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Готовим вкуснейший пирог из лаваша с сыром и колбасой

1:15
Еда

Пирог из лаваша с сыром и колбасой довольно легко и быстро приготовить. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Готовим вкуснейший пирог из лаваша с сыром и колбасой
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты 

  • Лаваш — 2 шт.
  • Варёная колбаса — 150 г 
  • Твёрдый сыр — 150 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Яйцо — 3 шт.
  • Сливочное масло — 10 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Вырезать 3 круга из листов лаваша. Для этого можно использовать тарелку.
  2. Нарезать колбасу тонкими ломтиками, а помидор — кружочками.
  3. Натереть сыр на крупной тёрке.
  4. В миске соединить яйца и соль. Взболтать вилкой.
  5. Разогреть на сковороде сливочное масло. Вылить на неё половину яичной массы. Положить сверху круг лаваша.
  6. Выложить на лаваш половину кусочков колбасы и помидоров, а также тёртого сыра. Накрыть вторым кругом лаваша. Выложить оставшиеся помидоры, сыр и колбасу. Накрыть третьим кругом лаваша. Залить яичной массой. 
  7. Готовить блюдо на среднем огне в течение 3-х минут с каждой стороны. Пирог из лаваша с сыром и колбасой готов!

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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