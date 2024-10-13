Готовим вкуснейший пирог из лаваша с сыром и колбасой

Пирог из лаваша с сыром и колбасой довольно легко и быстро приготовить. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.
Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки.
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