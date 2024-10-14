Грибной паштет с творогом: вкусный и полезный, никакой покупной с ним не сравнится

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Приглашаем вас попробовать паштет с шампиньонами и творогом — идеальное сочетание сочных грибов, нежного творога и ноток специй в каждой ложечке.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Высокобелковый низкоуглеводный грибной паштет с творогом — простая и вкусная закуска.

Вам понадобятся:

шампиньоны (400 г),

творог (150 г),

1 луковица,

1 морковь,

белое вино (3 ст. л.),

оливковое масло (1 ч. л.),

перец, соль и специи — по вкусу.

Приготовление

Для начала разогреваем сковороду, кладем на неё порезанные грибы, лук и морковь, и тушим под крышкой около 7-8 минут. Затем добавляем соль, перец, специи, масло, вино, и готовим ещё 5-7 минут. После этого даем овощам немного остыть, кладем их в блендер, добавляем творог предварительно протертый до однородной массы, и измельчаем все до нужной консистенции.

И вот готов наш аппетитный грибной паштет с творогом, так быстро, просто и очень вкусно!

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete — "паштет, пирожок") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.



Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

