Грибной паштет с творогом: вкусный и полезный, никакой покупной с ним не сравнится

Приглашаем вас попробовать паштет с шампиньонами и творогом — идеальное сочетание сочных грибов, нежного творога и ноток специй в каждой ложечке.
Высокобелковый низкоуглеводный грибной паштет с творогом — простая и вкусная закуска.
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Приготовление
И вот готов наш аппетитный грибной паштет с творогом, так быстро, просто и очень вкусно!
Паште́т (нем. Pastete — "паштет, пирожок") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.