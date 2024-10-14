Сливочный суп с грибами: то, что нужно, чтобы согреться в прохладный осенний день

В октябре пришла настоящая осень, с холодным ветром, тучами и дождем, создавая подходящую атмосферу для приготовления горячей домашней еды. Один из способов согреться в такую погоду — приготовить вкусный суп с сыром, грибами и курицей.
Для приготовления потребуются:
Приготовление
Подавайте блюдо с гренками для насыщенного вкуса. Осенний ужин готов к подаче!
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.
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