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Сливочный суп с грибами: то, что нужно, чтобы согреться в прохладный осенний день

1:24
Еда

В октябре пришла настоящая осень, с холодным ветром, тучами и дождем, создавая подходящую атмосферу для приготовления горячей домашней еды. Один из способов согреться в такую погоду — приготовить вкусный суп с сыром, грибами и курицей.

Сливочный суп с грибами: то, что нужно, чтобы согреться в прохладный осенний день
Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes, CC BY-SA 3.0

Для приготовления потребуются:

  • 300 г куриного филе,
  • 4 картофелины,
  • 1 морковь,
  • 1 репчатый лук,
  • 300 г шампиньонов,
  • 400 г плавленого сливочного сыра,
  • 3 л воды,
  • растительное масло для жарки,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Приготовьте бульон, сварив куриное филе в течение 30 минут.
  2. Пока курица варится, нарежьте все овощи кубиками, а грибы — ломтиками.
  3. Порежьте куриную грудку. После измельчения верните мясо обратно в кастрюлю.
  4. Также добавьте туда нарезанный картофель.
  5. Лук вместе с морковью и грибами обжарьте на растительном масле, затем положите их в кастрюлю.
  6. Готовьте суп до тех пор, пока картофель не станет мягким.
  7. После этого добавьте плавленый сыр, хорошо перемешайте, чтобы он равномерно распределился в супе. Посолите, приправьте по вкусу и готово!

Подавайте блюдо с гренками для насыщенного вкуса. Осенний ужин готов к подаче!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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