Сливочный суп с грибами: то, что нужно, чтобы согреться в прохладный осенний день

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

В октябре пришла настоящая осень, с холодным ветром, тучами и дождем, создавая подходящую атмосферу для приготовления горячей домашней еды. Один из способов согреться в такую погоду — приготовить вкусный суп с сыром, грибами и курицей.

Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes, CC BY-SA 3.0

Для приготовления потребуются:

300 г куриного филе,

4 картофелины,

1 морковь,

1 репчатый лук,

300 г шампиньонов,

400 г плавленого сливочного сыра,

3 л воды,

растительное масло для жарки,

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Приготовьте бульон, сварив куриное филе в течение 30 минут. Пока курица варится, нарежьте все овощи кубиками, а грибы — ломтиками. Порежьте куриную грудку. После измельчения верните мясо обратно в кастрюлю. Также добавьте туда нарезанный картофель. Лук вместе с морковью и грибами обжарьте на растительном масле, затем положите их в кастрюлю. Готовьте суп до тех пор, пока картофель не станет мягким. После этого добавьте плавленый сыр, хорошо перемешайте, чтобы он равномерно распределился в супе. Посолите, приправьте по вкусу и готово!

Подавайте блюдо с гренками для насыщенного вкуса. Осенний ужин готов к подаче!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.



Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.

