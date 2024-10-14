Сырники с лимонной цедрой: очень нежные, с лёгким цитрусовым ароматом

Сырники со лимонной цедрой — настоящее спасение в тех случаях, когда на приготовление завтрака или ужина совсем нет времени. Удобно, когда в морозилке они есть для таких случаев.
С рецептом сырников можно экспериментировать, добавляя к ним изюм, чернослив или вяленую вишню. Попробуйте один из самых ярких вариантов — с лимонной цедрой.
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Инструкция по приготовлению:
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
Це́дра (от итал. cedro — цитрон) — кожура, наружный окрашенный слой (флаведо) околоплодника плодов различных цитрусовых — померанца (Citrus aurantium), лимона (Citrus limonum), апельсина (Citrus sinensis), мандарина (Citrus nobilis) и грейпфрута (Citrus paradisi).
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