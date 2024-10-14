Сырники с лимонной цедрой: очень нежные, с лёгким цитрусовым ароматом

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники со лимонной цедрой — настоящее спасение в тех случаях, когда на приготовление завтрака или ужина совсем нет времени. Удобно, когда в морозилке они есть для таких случаев.

Фото: flickr.com by City Foodsters, CC BY 2.0

С рецептом сырников можно экспериментировать, добавляя к ним изюм, чернослив или вяленую вишню. Попробуйте один из самых ярких вариантов — с лимонной цедрой.

Ингредиенты:

440 г творога (5% жирности),

1 ст. л. сахарного песка,

1 щепотка ванильного сахара,

0,5 ч. л. лимонной цедры,

1 ст. л. муки первого сорта.

Дополнительно:

2 ст. л. муки первого сорта,

5 г сливочного масла.

Инструкция по приготовлению:

В глубокой посуде тщательно перемешайте творог с сахаром и мукой, используя вилку. Посыпьте ванильным сахаром и лимонной цедрой. Не добавляйте сахар в начале, чтобы избежать лишней влажности. Из этого количества творога получится около 10 сырников среднего размера. Постепенно выкладывайте творожную массу столовой ложкой на тарелку с мукой, формируя сырники руками. Переложите готовые сырники на разделочную доску, заранее покрытую пергаментом или пищевой пленкой, и уберите в морозильник. Не требуется размораживать сырники перед жаркой. Обжаривайте их на разогретой сковороде с сливочным маслом до золотистой корочки, пока творог не станет мягким. Готовность можно проверить, проткнув сырники зубочисткой. Порция состоит из 2 сырников. Подавайте их с ягодами, сметаной или абрикосовым повидлом,

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.



Це́дра (от итал. cedro — цитрон) — кожура, наружный окрашенный слой (флаведо) околоплодника плодов различных цитрусовых — померанца (Citrus aurantium), лимона (Citrus limonum), апельсина (Citrus sinensis), мандарина (Citrus nobilis) и грейпфрута (Citrus paradisi).



