Вареники с грибами и картошкой: готовятся на заварном тесте на картофельном отваре

Великолепные вареники с грибами и картошкой, приправленные поджаренным луком и свежей зеленью, идеально подходят для приготовления на период поста и очень понравятся тем, кто не ест мясо. Заварное тесто, приготовленное на основе картофельного отвара, остается целым во время варки.
Ингредиенты (на 4 порции):
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Приготовление
Горячие вареники с грибами и картофелем, украшенные свежей зеленью и жареным луком, готовы к подаче. Приятного аппетита!
Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.
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