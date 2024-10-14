Вареники с грибами и картошкой: готовятся на заварном тесте на картофельном отваре

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Великолепные вареники с грибами и картошкой, приправленные поджаренным луком и свежей зеленью, идеально подходят для приготовления на период поста и очень понравятся тем, кто не ест мясо. Заварное тесто, приготовленное на основе картофельного отвара, остается целым во время варки.

Фото: openverse.org by Gary Soup, CC BY 2.0

Ингредиенты (на 4 порции):

Тесто:

350 г муки,

35 г растительного масла,

160 г картофельного отвара.

Начинка:

6 картофелин,

4 ст. ложки растительного масла,

100 г грибов,

1 пучок зелени,

1 щепотка молотого чёрного перца,

соль по вкусу,

2 луковицы.

Приготовление

Для приготовления теста используется картофельный отвар. Для его приготовления положите картофель на варку, посолите воду при закипании. Когда картофель будет готов, налейте в чашку горячий соленый картофельный отвар, добавьте растительное масло и соедините с мукой, замесив тесто. Получившееся тесто мягкое и удобное для работы, не липнет к рукам. Закройте его плёнкой и дайте постоять 20-30 минут. Для начинки обжарьте грибы с луком, добавьте картофельное пюре и свежую зелень, а также молотый чёрный перец. Раскатайте тесто, вырежьте кружки, положите в центр каждого начинку. Защипните края, чтобы сформовать вареники (при необходимости увлажните края водой, чтобы лучше приклеивались). Варите вареники в кипящей воде 3-4 минуты. Обжарьте лук на растительном масле и полейте им сверху вареники.

Горячие вареники с грибами и картофелем, украшенные свежей зеленью и жареным луком, готовы к подаче. Приятного аппетита!

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

