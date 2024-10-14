Хрустящие картофельные драники: пропитываются ароматным чесночком и подаются со сметаной

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите драники, но устали от традиционного способа их приготовления, попробуйте наш новый рецепт! Мы уверены, что он вам понравится и станет одним из ваших любимых. Драники, приготовленные по этому рецепту, получаются нежными внутри и хрустящими снаружи, а чеснок придаёт им неповторимый аромат. Кроме того, этот рецепт отличается простотой и экономией времени, что также является его преимуществом.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты на 3 порции:

6 шт. картофеля

1 яйцо

1 щепотка соли

5 зубчиков чеснока

3 ст. л. растительного масла

Приготовление:

Смешайте яйцо с солью и специями и отодвиньте массу в сторонку. Картофель очистите, вымойте и натрите на самой мелкой тёрке. Лучше тереть в воду, чтобы вымыть лишний крахмал. Затем отожмите картофель руками и переложите в миску к яйцу с солью и специями, как следует перемешайте. Ложкой выложите картофельную массу в разогретое масло и приплюсните в тонкие оладушки. Обжарьте с двух сторон. Чеснок пропустите через пресс и смажьте им горячие драники.

Приятного аппетита! Особенно вкусно есть такие хрустящие драники со сметаной.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

