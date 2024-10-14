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Хрустящие картофельные драники: пропитываются ароматным чесночком и подаются со сметаной

1:21
Еда

Если вы любите драники, но устали от традиционного способа их приготовления, попробуйте наш новый рецепт! Мы уверены, что он вам понравится и станет одним из ваших любимых. Драники, приготовленные по этому рецепту, получаются нежными внутри и хрустящими снаружи, а чеснок придаёт им неповторимый аромат. Кроме того, этот рецепт отличается простотой и экономией времени, что также является его преимуществом.

Хрустящие картофельные драники: пропитываются ароматным чесночком и подаются со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты на 3 порции:

  • 6 шт. картофеля
  • 1 яйцо
  • 1 щепотка соли
  • 5 зубчиков чеснока
  • 3 ст. л. растительного масла

Приготовление:

  1. Смешайте яйцо с солью и специями и отодвиньте массу в сторонку.
  2. Картофель очистите, вымойте и натрите на самой мелкой тёрке. Лучше тереть в воду, чтобы вымыть лишний крахмал.
  3. Затем отожмите картофель руками и переложите в миску к яйцу с солью и специями, как следует перемешайте.
  4. Ложкой выложите картофельную массу в разогретое масло и приплюсните в тонкие оладушки. Обжарьте с двух сторон.
  5. Чеснок пропустите через пресс и смажьте им горячие драники.

Приятного аппетита! Особенно вкусно есть такие хрустящие драники со сметаной.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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