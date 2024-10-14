Хрустящие картофельные драники: пропитываются ароматным чесночком и подаются со сметаной

Если вы любите драники, но устали от традиционного способа их приготовления, попробуйте наш новый рецепт! Мы уверены, что он вам понравится и станет одним из ваших любимых. Драники, приготовленные по этому рецепту, получаются нежными внутри и хрустящими снаружи, а чеснок придаёт им неповторимый аромат. Кроме того, этот рецепт отличается простотой и экономией времени, что также является его преимуществом.
Ингредиенты на 3 порции:
Приготовление:
Приятного аппетита! Особенно вкусно есть такие хрустящие драники со сметаной.
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