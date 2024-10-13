Вяленые помидоры: вкуснейшая добавка в пасту, пиццу, салат или просто на хлеб

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Вяленые помидоры — это настоящее лакомство! Они идеально подходят для добавления в пасту, пиццу, салаты и даже хлеб. Просто положите их на бутерброд, и вы получите совершенно новое блюдо!

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, CC BY-SA 4.0

Баночка с вялеными помидорами всегда выручит вас, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное.

Для приготовления вяленых помидоров вам понадобятся:

2 кг спелых помидоров (желательно сливок);

морская соль;

оливковое масло;

тимьян, орегано, розмарин;

чеснок.

Приготовление

Тщательно вымойте помидоры. Разрежьте каждый помидор на 2 или 4 части. Аккуратно удалите сердцевину из помидоров с помощью чайной ложки. Выложите подготовленные помидоры на противень, застеленный пергаментной бумагой или фольгой. Посыпьте их крупной солью и свежемолотым перцем. Сбрызните оливковым маслом. Разогрейте духовку до 80-100 градусов и поставьте в неё противень. Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы влага быстрее выходила из духовки. Вяльте помидоры в течение примерно 3,5 часов. Охладите готовые помидоры и выложите их в банки, прокладывая каждый слой чесноком и ароматными травами (тимьян, орегано, розмарин и т. п.). Залейте помидоры оливковым маслом так, чтобы они были полностью погружены в него. Храните вяленые помидоры в холодильнике до 6 месяцев.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

