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Вяленые помидоры: вкуснейшая добавка в пасту, пиццу, салат или просто на хлеб

1:34
Еда

Вяленые помидоры — это настоящее лакомство! Они идеально подходят для добавления в пасту, пиццу, салаты и даже хлеб. Просто положите их на бутерброд, и вы получите совершенно новое блюдо!

Вяленые помидоры: вкуснейшая добавка в пасту, пиццу, салат или просто на хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, CC BY-SA 4.0

Баночка с вялеными помидорами всегда выручит вас, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное.

Для приготовления вяленых помидоров вам понадобятся:

  • 2 кг спелых помидоров (желательно сливок);
  • морская соль;
  • оливковое масло;
  • тимьян, орегано, розмарин;
  • чеснок.

Приготовление

  1. Тщательно вымойте помидоры.
  2. Разрежьте каждый помидор на 2 или 4 части.
  3. Аккуратно удалите сердцевину из помидоров с помощью чайной ложки.
  4. Выложите подготовленные помидоры на противень, застеленный пергаментной бумагой или фольгой. Посыпьте их крупной солью и свежемолотым перцем. Сбрызните оливковым маслом.
  5. Разогрейте духовку до 80-100 градусов и поставьте в неё противень. Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы влага быстрее выходила из духовки.
  6. Вяльте помидоры в течение примерно 3,5 часов.
  7. Охладите готовые помидоры и выложите их в банки, прокладывая каждый слой чесноком и ароматными травами (тимьян, орегано, розмарин и т. п.). Залейте помидоры оливковым маслом так, чтобы они были полностью погружены в него.
  8. Храните вяленые помидоры в холодильнике до 6 месяцев.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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