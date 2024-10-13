Вяленые помидоры: вкуснейшая добавка в пасту, пиццу, салат или просто на хлеб

Вяленые помидоры — это настоящее лакомство! Они идеально подходят для добавления в пасту, пиццу, салаты и даже хлеб. Просто положите их на бутерброд, и вы получите совершенно новое блюдо!
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Баночка с вялеными помидорами всегда выручит вас, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное.
Для приготовления вяленых помидоров вам понадобятся:
2 кг спелых помидоров (желательно сливок);
морская соль;
оливковое масло;
тимьян, орегано, розмарин;
чеснок.
Приготовление
Тщательно вымойте помидоры.
Разрежьте каждый помидор на 2 или 4 части.
Аккуратно удалите сердцевину из помидоров с помощью чайной ложки.
Выложите подготовленные помидоры на противень, застеленный пергаментной бумагой или фольгой. Посыпьте их крупной солью и свежемолотым перцем. Сбрызните оливковым маслом.
Разогрейте духовку до 80-100 градусов и поставьте в неё противень. Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы влага быстрее выходила из духовки.
Вяльте помидоры в течение примерно 3,5 часов.
Охладите готовые помидоры и выложите их в банки, прокладывая каждый слой чесноком и ароматными травами (тимьян, орегано, розмарин и т. п.). Залейте помидоры оливковым маслом так, чтобы они были полностью погружены в него.
Храните вяленые помидоры в холодильнике до 6 месяцев.
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).