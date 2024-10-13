Баклажаны, фаршированные курицей, овощами и сыром: можно использовать любые овощи

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Сейчас самое время наслаждаться свежими и доступными овощами. Используйте их для приготовления ярких и вкусных блюд. Для этого рецепта вы можете использовать любые овощи, которые у вас есть под рукой. Вместо тех ингредиентов, которые указаны в рецепте, вы можете взять перец, морковь, кукурузу, мелкие кабачки, грибы, фасоль или креветки. Остатки овощного рагу можно использовать для других блюд, например, добавить их в суп или подать с крупами или макаронами.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcuscalabresus, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

2 баклажана

1,5 столовые ложки томатного соуса

0,5 луковицы

1 зубчик чеснока

Соль по вкусу

1 чайная ложка приправы для курицы

Перец чёрный молотый по вкусу

200 г куриного филе

1 помидор

20 г пармезана

30 г сулугуни

2 столовые ложки оливкового масла

Приготовление

Разогрейте духовку до 190°C. Разрежьте баклажаны пополам, выложите на застеленный противень и нарежьте мякоть сеткой. Посолите, посыпьте перцем и полейте маслом. Запекайте до мягкости примерно 20 минут или до готовности. Нашинкуйте лук и чеснок. Куриное филе (или любую часть курицы без костей) мелко нарежьте, посыпьте солью и приправой для курицы. Помидор нарежьте мелкими кубиками. Остудите запеченные баклажаны, удалите мякоть (сначала пройдитесь по контуру ножом, потом можно вынимать мякоть ложкой), оставив кожицу целой. Нарежьте мякоть мелкими кубиками. Разогрейте сковороду, обжарьте кубики курицы, по ка они не побелеют, добавьте лук и чеснок, жарьте в течение минуты. Добавьте мякоть баклажана и жарьте ещё 1-2 минуты. Добавьте помидор, томатный соус, перемешайте, добавьте соль и специи, если их не хватает. Натрите оба вида сыра на мелкой терке, перемешайте. Выключите огонь, добавьте в баклажаны тёртый сыр, хорошо перемешайте. Нафаршируйте подготовленные половинки баклажанов "с горкой". Запекайте при 190°C, пока сыр не расплавится и ваши лодочки не зарумянятся.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

