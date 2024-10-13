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Торопитесь с авокадо? Три проверенных метода, чтобы ускорить его созревание

1:55
Еда

Авокадо — полезный и вкусный фрукт, который пользуется огромной популярностью во всем мире. Однако многие сталкиваются с проблемой, когда купленный авокадо долго не желает созревать. Что же делать, чтобы ускорить этот процесс?

Торопитесь с авокадо? Три проверенных метода, чтобы ускорить его созревание
Фото: commons.wikimedia.org by Keledjian Alexandre, CC BY-SA 3.0

Существует несколько простых и эффективных способов, которые помогут заставить авокадо созреть быстрее.

Метод 1. Поместите авокадо в бумажный пакет

Один из самых распространенных способов ускорить созревание авокадо — поместить его в бумажный пакет. Бумага помогает удерживать выделяемый плодом этилен, который как раз и отвечает за мягкость и зрелость мякоти.

Просто положите авокадо в бумажный пакет, свободно закройте его и оставьте при комнатной температуре. Через 1-3 дня авокадо должно стать мягким и готовым к употреблению.

Метод 2. Добавьте к авокадо яблоко или банан

Другой эффективный способ — добавить к авокадо еще один фрукт, который также производит этилен. Отличным вариантом могут стать яблоко или банан.

Поместите авокадо и выбранный фрукт вместе в бумажный пакет и оставьте при комнатной температуре. Выделяемый этими плодами этилен ускорит созревание авокадо.

Метод 3. Обернуть авокадо пластиковой пленкой

Если под рукой нет бумажного пакета, можно воспользоваться пищевой пленкой. Просто плотно оберните ею авокадо, чтобы он оказался в герметичной среде. Это также поможет удержать выделяемый этилен и тем самым ускорить процесс созревания.

Используйте любой из этих простых способов, и ваше авокадо обязательно быстро дозреет и будет готово к потреблению! Помните, что переспевшее авокадо можно поместить в холодильник, чтобы замедлить дальнейшее созревание.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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