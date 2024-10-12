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Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей

1:18
Еда

Осенняя пора — время сбора урожая тыкв. Однако порой при сборе этой полезной культуры можно столкнуться с непредвиденной проблемой — жесткой, грубой кожицей плодов. Что же делать в таком случае и как эффективно её подготовить к использованию? Решение этой задачи состоит всего из двух простых шагов.

Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Фото: https://unsplash.com/photos/closeup-photo-of-pumpkin-seeds-EuEfDQH_AYc by Shaun Holloway shaunholloway, PDM

Шаг 1. Распарить тыкву

Если кожица тыквы оказалась слишком твердой и толстой, первое, что следует сделать — распарить плод. Для этого плод нужно поместить в кастрюлю с водой и довести до кипения. Затем огонь убавляется до минимума, и тыква томится в горячей воде в течение 10-15 минут. Это позволит размягчить кожуру и значительно облегчит дальнейшую её обработку.

Шаг 2. Очистить тыкву от кожицы

После распаривания тыква должна немного остыть, чтобы ее было удобно держать в руках. Далее кожицу можно будет с легкостью снять ножом или овощечисткой. Старайтесь снимать ее аккуратно, стараясь не повредить мякоть плода.

Некоторые хозяйки также рекомендуют предварительно проткнуть тыкву вилкой в нескольких местах. Это поможет распарить ее еще лучше и облегчит процесс очистки.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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