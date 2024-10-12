Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей

Осенняя пора — время сбора урожая тыкв. Однако порой при сборе этой полезной культуры можно столкнуться с непредвиденной проблемой — жесткой, грубой кожицей плодов. Что же делать в таком случае и как эффективно её подготовить к использованию? Решение этой задачи состоит всего из двух простых шагов.
Если кожица тыквы оказалась слишком твердой и толстой, первое, что следует сделать — распарить плод. Для этого плод нужно поместить в кастрюлю с водой и довести до кипения. Затем огонь убавляется до минимума, и тыква томится в горячей воде в течение 10-15 минут. Это позволит размягчить кожуру и значительно облегчит дальнейшую её обработку.
После распаривания тыква должна немного остыть, чтобы ее было удобно держать в руках. Далее кожицу можно будет с легкостью снять ножом или овощечисткой. Старайтесь снимать ее аккуратно, стараясь не повредить мякоть плода.
Некоторые хозяйки также рекомендуют предварительно проткнуть тыкву вилкой в нескольких местах. Это поможет распарить ее еще лучше и облегчит процесс очистки.
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Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.