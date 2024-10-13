Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Если привыкли солить сало сухим способом, то стоит приготовить его иначе, а именно засолить в рассоле. Сало получится чрезвычайно вкусным и ароматным.

Фото: commons.wikimedia.org by Roland Geider (Ogre), PDM

Ингредиенты

Для литровой банки возьмите 500 граммов сала, литр чистой воды, 6 столовых ложек соли, 3 лавровых листа, одну головку чеснока, 10 штук перца горошком, столовая ложка красного острого перца, упаковка сушеного укропа.

Приготовление

Почистите чеснок и нарежьте на кусочки. Выложите ингредиенты в банку слоями. Прежде всего, положите слой сала, потом чеснок с лавровым листом и перцем горошком, затем опять слой сала. Сверху посыпьте сушеный укроп.

Залейте все горячим рассолом. Его приготовьте на основе воды, разведя в ней соль и красный перец. Банку оставьте при комнатной температуре. Через 7 дней рассол нужно слить и поставить емкость в холодильник.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания, как запас в теле животного организма, состоящий в основном из липидов.

