Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно

Если привыкли солить сало сухим способом, то стоит приготовить его иначе, а именно засолить в рассоле. Сало получится чрезвычайно вкусным и ароматным.
Для литровой банки возьмите 500 граммов сала, литр чистой воды, 6 столовых ложек соли, 3 лавровых листа, одну головку чеснока, 10 штук перца горошком, столовая ложка красного острого перца, упаковка сушеного укропа.
Почистите чеснок и нарежьте на кусочки. Выложите ингредиенты в банку слоями. Прежде всего, положите слой сала, потом чеснок с лавровым листом и перцем горошком, затем опять слой сала. Сверху посыпьте сушеный укроп.
Залейте все горячим рассолом. Его приготовьте на основе воды, разведя в ней соль и красный перец. Банку оставьте при комнатной температуре. Через 7 дней рассол нужно слить и поставить емкость в холодильник.
Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания, как запас в теле животного организма, состоящий в основном из липидов.
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