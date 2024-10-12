Как приготовить вкуснейший салат из капусты, апельсина и яблок

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного салата из капусты, апельсина и яблок. Блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
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По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.