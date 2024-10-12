Как приготовить вкуснейший салат из капусты, апельсина и яблок

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного салата из капусты, апельсина и яблок. Блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты

Капуста — 400 г

Апельсин — 1 шт.

Яблоко — 2 шт.

Сметана — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Нашинковать капусту. Очистить апельсин от кожуры и плёнок. Нарезать его крупными кубиками. Очистить яблоки от кожуры. Натереть их на крупной тёрке. В миске соединить капусту, апельсин и яблоки. Заправить сметаной. Посолить и перемешать. Приятного аппетита!

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.



