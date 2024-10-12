Картофельные пирожки с сосиской: пошаговый рецепт

Картофельные пирожки с сосиской станут не только отличным перекусом, но и полноценным ужином. Приготовить их довольно просто. Рассказываем, как именно.
Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.
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По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.