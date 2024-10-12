Картофельные пирожки с сосиской: пошаговый рецепт

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Картофельные пирожки с сосиской станут не только отличным перекусом, но и полноценным ужином. Приготовить их довольно просто. Рассказываем, как именно.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты

Картофель — 8 шт.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 4 ст. л.

Сосиска — 5 шт.

Подсолнечное масло — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Отварить картофель. Размять его в пюре. Добавить в пюре яйцо, соль и муку. Тщательно перемешать. Сформировать из получившейся массы лепёшки. В их центр положить по одной сосиске. Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и обжарить блюдо до золотистой корочки. Приятного аппетита!

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

