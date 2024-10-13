Компот из дыни и арбуза на зиму: наслаждаемся самым летним напитком в холодное время года

Компот из дыни и арбуза — это отличный способ сохранить вкус лета и насладиться им в зимние месяцы. Этот освежающий напиток станет настоящим украшением вашего стола.
Для приготовления компота выбирайте спелые плоды с желтыми пятнами и высохшими хвостиками. Дыня должна источать сладкий аромат, что свидетельствует о её полной зрелости. Поскольку основные ингредиенты уже сладкие, количество сахара можно регулировать по своему вкусу. Также можно добавлять различные ароматизаторы, такие как цитрусовые или ваниль, чтобы придать компоту дополнительные нотки.
На 1 литровую банку нужно:
Приготовление
Остудите компот и храните его в кладовой до зимы.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
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