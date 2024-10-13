Компот из дыни и арбуза на зиму: наслаждаемся самым летним напитком в холодное время года

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Компот из дыни и арбуза — это отличный способ сохранить вкус лета и насладиться им в зимние месяцы. Этот освежающий напиток станет настоящим украшением вашего стола.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture, PDM

Для приготовления компота выбирайте спелые плоды с желтыми пятнами и высохшими хвостиками. Дыня должна источать сладкий аромат, что свидетельствует о её полной зрелости. Поскольку основные ингредиенты уже сладкие, количество сахара можно регулировать по своему вкусу. Также можно добавлять различные ароматизаторы, такие как цитрусовые или ваниль, чтобы придать компоту дополнительные нотки.

На 1 литровую банку нужно:

Арбуз — 500 г

Дыня — 300 г

Сахар — 100 г (можно регулировать по вкусу)

Вода — 500-600 мл

Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Очистите арбуз и дыню от кожуры и семян. Удалите даже белые семечки из арбузной мякоти. Нарежьте очищенные фрукты небольшими кусочками примерно по 2-3 см. Переложите нарезанные фрукты в кастрюлю или сотейник. Добавьте сахар или мед по вкусу, а также лимонный сок. Залейте всё водой и поставьте на средний огонь. Доведите компот до кипения и уменьшите огонь. Варите его 15-20 минут, пока фрукты не отдадут свой вкус и аромат жидкости. Ошпарьте банки и крышки кипятком. Перелейте кипящий компот в подготовленные банки и сразу же закупорьте их крышками. Проверьте герметичность консервации.

Остудите компот и храните его в кладовой до зимы.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.



