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Курица со сливами в духовке: перед запеканием птица смазывается смесью имбиря и мёда

1:27
Еда

Это блюдо сочетает в себе сладость слив, аромат тимьяна и нежность курицы. Оно идеально подойдёт для семейного ужина или праздничного стола. Следуйте нашему рецепту, и у вас получится вкусное и ароматное блюдо, которое порадует вас и ваших близких.

Курица со сливами в духовке: перед запеканием птица смазывается смесью имбиря и мёда
Фото: flickr.com by Elizabeth McLaws, CC BY 2.0

Для приготовления этого блюда вам понадобятся:

  • 8 слив;
  • 2 луковицы;
  • 2-3 веточки свежего тимьяна;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • соль и перец по вкусу;
  • 20 г сливочного масла;
  • 1 небольшой кусочек свежего имбиря;
  • 2 столовые ложки мёда;
  • 8 куриных бёдер.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 °C и достаньте подходящую форму для запекания.
  2. Разрежьте сливы пополам и удалите косточки. Лук нарежьте крупными кусочками, а листья тимьяна нарвите.
  3. Смешайте все подготовленные ингредиенты в форме, добавив оливковое масло, соль и перец. Сверху разложите кусочки сливочного масла.
  4. Очистите имбирь и смешайте его с мёдом. Намажьте этой смесью курицу, не забудьте её посолить и поперчить. Уложите подготовленную курицу в форму сверху на сливы (птицу лучше расположить кожей вверх).
  5. Запекайте блюдо в духовке примерно 40 минут, пока птица не приготовится и на неё не образуется золотистая корочка.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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