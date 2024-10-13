Курица со сливами в духовке: перед запеканием птица смазывается смесью имбиря и мёда

Это блюдо сочетает в себе сладость слив, аромат тимьяна и нежность курицы. Оно идеально подойдёт для семейного ужина или праздничного стола. Следуйте нашему рецепту, и у вас получится вкусное и ароматное блюдо, которое порадует вас и ваших близких.
Для приготовления этого блюда вам понадобятся:
Приготовление
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).
Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
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