Курица со сливами в духовке: перед запеканием птица смазывается смесью имбиря и мёда

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо сочетает в себе сладость слив, аромат тимьяна и нежность курицы. Оно идеально подойдёт для семейного ужина или праздничного стола. Следуйте нашему рецепту, и у вас получится вкусное и ароматное блюдо, которое порадует вас и ваших близких.

Фото: flickr.com by Elizabeth McLaws, CC BY 2.0

Для приготовления этого блюда вам понадобятся:

8 слив;

2 луковицы;

2-3 веточки свежего тимьяна;

1 столовая ложка оливкового масла;

соль и перец по вкусу;

20 г сливочного масла;

1 небольшой кусочек свежего имбиря;

2 столовые ложки мёда;

8 куриных бёдер.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °C и достаньте подходящую форму для запекания. Разрежьте сливы пополам и удалите косточки. Лук нарежьте крупными кусочками, а листья тимьяна нарвите. Смешайте все подготовленные ингредиенты в форме, добавив оливковое масло, соль и перец. Сверху разложите кусочки сливочного масла. Очистите имбирь и смешайте его с мёдом. Намажьте этой смесью курицу, не забудьте её посолить и поперчить. Уложите подготовленную курицу в форму сверху на сливы (птицу лучше расположить кожей вверх). Запекайте блюдо в духовке примерно 40 минут, пока птица не приготовится и на неё не образуется золотистая корочка.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).



Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).



Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

