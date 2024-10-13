Варенье из арбузных корок с апельсином: ваши гости ни за что не догадаются, из чего оно сварено

Представляем вам проверенный временем рецепт ароматного варенья из арбузных корок с добавлением апельсина, которое станет изысканным дополнением к зимнему чаепитию.
Предложите гостям попробовать это варенье, не раскрывая его состав. Уверяем вас, мало кто догадается, из чего сделан этот необычный десерт.
Варенье из арбузных корок — это вкусное и простое блюдо из остатков арбуза. Во время поедания арбуза отложите корки отдельно, чтобы затем использовать их для приготовления десерта. Варенье готовится на плите в эмалированном тазу, а добавление апельсина придаст ему чудесный аромат и лёгкую цитрусовость.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Ваше красивое прозрачное варенье из арбузных корок с нежным апельсиновым оттенком готово! Наслаждайтесь этим ароматным десертом с самой первой ложечки!
Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
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