Варенье из арбузных корок с апельсином: ваши гости ни за что не догадаются, из чего оно сварено

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам проверенный временем рецепт ароматного варенья из арбузных корок с добавлением апельсина, которое станет изысканным дополнением к зимнему чаепитию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Предложите гостям попробовать это варенье, не раскрывая его состав. Уверяем вас, мало кто догадается, из чего сделан этот необычный десерт.

Варенье из арбузных корок — это вкусное и простое блюдо из остатков арбуза. Во время поедания арбуза отложите корки отдельно, чтобы затем использовать их для приготовления десерта. Варенье готовится на плите в эмалированном тазу, а добавление апельсина придаст ему чудесный аромат и лёгкую цитрусовость.

Ингредиенты:

Арбузные корки — 1,5 кг

Сахар — 1 кг

Апельсин — 1 шт

Процесс приготовления:

Аккуратно срежьте твердую полосатую часть арбузных корок ножом, оставив только мягкую прослойку между мякотью и коркой. Чем толще корка, тем гуще будет варенье. Нарежьте корки крупными кубиками или брусочками. Засыпьте нарезанные корки сахаром и поставьте таз на плиту. Доведите смесь до кипения, периодически помешивая. Снимите таз с плиты и оставьте на сутки, накрыв чистым полотенцем. На следующий день снова доведите варенье до кипения и оставьте настаиваться на 12 часов. Корки должны стать прозрачными. Повторите процесс еще три раза, доводя варенье до кипения и снимая пенку по необходимости. Когда арбузные корки достигнут нужной консистенции, натрите апельсиновую цедру прямо в таз и выжмите немного апельсинового сока. Доведите варенье до кипения и варите 5 минут.

Ваше красивое прозрачное варенье из арбузных корок с нежным апельсиновым оттенком готово! Наслаждайтесь этим ароматным десертом с самой первой ложечки!

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.



Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.



