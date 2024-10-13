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Варенье из арбузных корок с апельсином: ваши гости ни за что не догадаются, из чего оно сварено

2:03
Еда

Представляем вам проверенный временем рецепт ароматного варенья из арбузных корок с добавлением апельсина, которое станет изысканным дополнением к зимнему чаепитию.

Варенье из арбузных корок с апельсином: ваши гости ни за что не догадаются, из чего оно сварено
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Предложите гостям попробовать это варенье, не раскрывая его состав. Уверяем вас, мало кто догадается, из чего сделан этот необычный десерт.

Варенье из арбузных корок — это вкусное и простое блюдо из остатков арбуза. Во время поедания арбуза отложите корки отдельно, чтобы затем использовать их для приготовления десерта. Варенье готовится на плите в эмалированном тазу, а добавление апельсина придаст ему чудесный аромат и лёгкую цитрусовость.

Ингредиенты:

  • Арбузные корки — 1,5 кг
  • Сахар — 1 кг
  • Апельсин — 1 шт

Процесс приготовления:

  1. Аккуратно срежьте твердую полосатую часть арбузных корок ножом, оставив только мягкую прослойку между мякотью и коркой. Чем толще корка, тем гуще будет варенье. Нарежьте корки крупными кубиками или брусочками.
  2. Засыпьте нарезанные корки сахаром и поставьте таз на плиту. Доведите смесь до кипения, периодически помешивая.
  3. Снимите таз с плиты и оставьте на сутки, накрыв чистым полотенцем.
  4. На следующий день снова доведите варенье до кипения и оставьте настаиваться на 12 часов. Корки должны стать прозрачными. Повторите процесс еще три раза, доводя варенье до кипения и снимая пенку по необходимости.
  5. Когда арбузные корки достигнут нужной консистенции, натрите апельсиновую цедру прямо в таз и выжмите немного апельсинового сока. Доведите варенье до кипения и варите 5 минут.

Ваше красивое прозрачное варенье из арбузных корок с нежным апельсиновым оттенком готово! Наслаждайтесь этим ароматным десертом с самой первой ложечки!

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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