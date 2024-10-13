Кетчуп из слив на зиму: вкус лета в каждой ложке

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Откройте для себя изысканный вкус кетчупа из слив, приготовленного с добавлением ароматных трав и специй. Этот домашний соус станет идеальным дополнением к мясным блюдам и добавит им нотку летнего настроения в холодное время года.

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Ингредиенты:

2,5 кг спелых слив

1 пучок зелени кинзы

1 пучок укропа

Перец чили по вкусу

1 головка чеснока

1 столовая ложка сахара

Соль по вкусу

1 столовая ложка хмели-сунели

Уксус 9% (по желанию)

Приготовление

Выберите спелые, но не перезрелые сливы. Промойте их холодной водой и доведите до кипения в кастрюле. Пока сливы размягчаются, нарежьте зелень кинзы и укропа. Очистите чеснок и подготовьте острый перец. Когда шкурка у слив начнет отходить, извлеките плоды из кастрюли, откиньте на дуршлаг и остудите. Удалите косточки. Пропустите мякоть слив, кожуру, зелень кинзы и укропа, чеснок и перец через мясорубку прямо в кастрюлю для варки кетчупа. Варите смесь 10 минут, затем перетрите через сито. В кетчуп добавьте хмели-сунели, соль и сахар. Верните кастрюлю на плиту. Варите кетчуп на медленном огне 45 минут, периодически снимая пену. Подготовьте чистые стеклянные банки с винтовыми крышками. Стерилизуйте их над паром или в духовке. Для длительного хранения добавьте яблочный уксус в готовый кетчуп. Разлейте кетчуп по стерилизованным банкам, закройте крышками и переверните вверх дном. Утеплите.

Храните кетчуп в погребе или холодильнике.

Подавайте домашний кетчуп из слив к мясным блюдам для наслаждения вкусом лета круглый год.

Уточнения

Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и др.).



Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

