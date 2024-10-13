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Кетчуп из слив на зиму: вкус лета в каждой ложке

1:56
Еда

Откройте для себя изысканный вкус кетчупа из слив, приготовленного с добавлением ароматных трав и специй. Этот домашний соус станет идеальным дополнением к мясным блюдам и добавит им нотку летнего настроения в холодное время года.

Кетчуп из слив на зиму: вкус лета в каждой ложке
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Ингредиенты:

  • 2,5 кг спелых слив
  • 1 пучок зелени кинзы
  • 1 пучок укропа
  • Перец чили по вкусу
  • 1 головка чеснока
  • 1 столовая ложка сахара
  • Соль по вкусу
  • 1 столовая ложка хмели-сунели
  • Уксус 9% (по желанию)

Приготовление

  1. Выберите спелые, но не перезрелые сливы. Промойте их холодной водой и доведите до кипения в кастрюле.
  2. Пока сливы размягчаются, нарежьте зелень кинзы и укропа.
  3. Очистите чеснок и подготовьте острый перец.
  4. Когда шкурка у слив начнет отходить, извлеките плоды из кастрюли, откиньте на дуршлаг и остудите. Удалите косточки.
  5. Пропустите мякоть слив, кожуру, зелень кинзы и укропа, чеснок и перец через мясорубку прямо в кастрюлю для варки кетчупа. Варите смесь 10 минут, затем перетрите через сито.
  6. В кетчуп добавьте хмели-сунели, соль и сахар. Верните кастрюлю на плиту.
  7. Варите кетчуп на медленном огне 45 минут, периодически снимая пену.
  8. Подготовьте чистые стеклянные банки с винтовыми крышками. Стерилизуйте их над паром или в духовке.
  9. Для длительного хранения добавьте яблочный уксус в готовый кетчуп.
  10. Разлейте кетчуп по стерилизованным банкам, закройте крышками и переверните вверх дном. Утеплите.

Храните кетчуп в погребе или холодильнике.

Подавайте домашний кетчуп из слив к мясным блюдам для наслаждения вкусом лета круглый год.

Уточнения

Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и др.).

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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