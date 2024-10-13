Кетчуп из слив на зиму: вкус лета в каждой ложке

Откройте для себя изысканный вкус кетчупа из слив, приготовленного с добавлением ароматных трав и специй. Этот домашний соус станет идеальным дополнением к мясным блюдам и добавит им нотку летнего настроения в холодное время года.
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Ингредиенты:
2,5 кг спелых слив
1 пучок зелени кинзы
1 пучок укропа
Перец чили по вкусу
1 головка чеснока
1 столовая ложка сахара
Соль по вкусу
1 столовая ложка хмели-сунели
Уксус 9% (по желанию)
Приготовление
Выберите спелые, но не перезрелые сливы. Промойте их холодной водой и доведите до кипения в кастрюле.
Пока сливы размягчаются, нарежьте зелень кинзы и укропа.
Очистите чеснок и подготовьте острый перец.
Когда шкурка у слив начнет отходить, извлеките плоды из кастрюли, откиньте на дуршлаг и остудите. Удалите косточки.
Пропустите мякоть слив, кожуру, зелень кинзы и укропа, чеснок и перец через мясорубку прямо в кастрюлю для варки кетчупа. Варите смесь 10 минут, затем перетрите через сито.
В кетчуп добавьте хмели-сунели, соль и сахар. Верните кастрюлю на плиту.
Варите кетчуп на медленном огне 45 минут, периодически снимая пену.
Подготовьте чистые стеклянные банки с винтовыми крышками. Стерилизуйте их над паром или в духовке.
Для длительного хранения добавьте яблочный уксус в готовый кетчуп.
Разлейте кетчуп по стерилизованным банкам, закройте крышками и переверните вверх дном. Утеплите.
Храните кетчуп в погребе или холодильнике.
Подавайте домашний кетчуп из слив к мясным блюдам для наслаждения вкусом лета круглый год.
Уточнения
Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и др.).
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).