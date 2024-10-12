Персиковая сказка: рецепт нежной шарлотки с ароматными персиками

Этот нежный и ароматный десерт покорит ваш вкус своим сочным персиковым запахом и невероятно нежным вкусом. Шарлотка с персиками — это идеальное сочетание хрустящего слоя теста и сочных фруктов, которое непременно порадует вашу семью и гостей.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.
Пе́рсик обыкновенный или Персик (лат. Prúnus pérsica) — растение из подрода Миндаль рода Слива семейства Розовые.
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