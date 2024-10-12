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Персиковая сказка: рецепт нежной шарлотки с ароматными персиками

1:14
Еда

Этот нежный и ароматный десерт покорит ваш вкус своим сочным персиковым запахом и невероятно нежным вкусом. Шарлотка с персиками — это идеальное сочетание хрустящего слоя теста и сочных фруктов, которое непременно порадует вашу семью и гостей.

Персиковая сказка: рецепт нежной шарлотки с ароматными персиками
Фото: commons.wikimedia.org by Shani Evenstein (שני אבנשטיין), CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 штуки
  • Мука — 100 граммов
  • Сахар — 90 граммов
  • Персики — 5 штук
  • Ванильный сахар — 10 граммов
  • Разрыхлитель — 5 граммов
  • Соль — 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Промойте и обсушите персики, удалите косточки и нарежьте их произвольными кусочками.
  2. Разбейте яйца в миску, добавьте сахар, ванильный сахар и соль. Взбейте до получения светлой и пышной массы.
  3. Смешайте муку и разрыхлитель, затем просейте их в яичную массу и аккуратно перемешайте лопаткой до однородного теста.
  4. Разогрейте духовку до 170 градусов.
  5. Подготовьте форму, вылейте в нее тесто и равномерно распределите сверху нарезанные персики.
  6. Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 170 градусов в течение 35-40 минут.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. 

Пе́рсик обыкновенный или Персик (лат. Prúnus pérsica) — растение из подрода Миндаль рода Слива семейства Розовые.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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