Персиковая сказка: рецепт нежной шарлотки с ароматными персиками

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот нежный и ароматный десерт покорит ваш вкус своим сочным персиковым запахом и невероятно нежным вкусом. Шарлотка с персиками — это идеальное сочетание хрустящего слоя теста и сочных фруктов, которое непременно порадует вашу семью и гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Shani Evenstein (שני אבנשטיין), CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

Яйца — 3 штуки

Мука — 100 граммов

Сахар — 90 граммов

Персики — 5 штук

Ванильный сахар — 10 граммов

Разрыхлитель — 5 граммов

Соль — 1 щепотка

Способ приготовления:

Промойте и обсушите персики, удалите косточки и нарежьте их произвольными кусочками. Разбейте яйца в миску, добавьте сахар, ванильный сахар и соль. Взбейте до получения светлой и пышной массы. Смешайте муку и разрыхлитель, затем просейте их в яичную массу и аккуратно перемешайте лопаткой до однородного теста. Разогрейте духовку до 170 градусов. Подготовьте форму, вылейте в нее тесто и равномерно распределите сверху нарезанные персики. Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 170 градусов в течение 35-40 минут.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.



Пе́рсик обыкновенный или Персик (лат. Prúnus pérsica) — растение из подрода Миндаль рода Слива семейства Розовые.



