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Вкусный и сытный салат из пекинской капусты: готовится быстро и легко

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Еда

Ингредиенты

• куриное филе — 300 г;

Вкусный и сытный салат из пекинской капусты: готовится быстро и легко
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, CC BY-SA 3.0

• пекинская капуста — 400 г;

• консервированная кукуруза — 200 г;

• семена кунжута — 2 ч. л.;

• майонез — 4 ст. л.

Приготовление

1. Сварите куриное филе.

2. Возьмите сухую сковородку и обжарьте на ней семена кунжута до золотистого цвета.

3. Возьмите миску и положите туда майонез. Туда же насыпьте семена кунжута. По желанию добавьте другие приправы или зелень.

4. Помойте и нарежьте пекинскую капусту. Положите ее в салатник.

5. Откройте консервированную кукурузу и вылейте маринад.

6. Нарежьте куриное филе.

7. Положите все ингредиенты в салатник, заправьте салат смесью майонеза и семян кунжута.

Уточнения

Пеки́нская капу́ста также китайская капуста, петсай (англ. pe-tsai) или салатная капуста — сортогруппа листовых овощей, которые ботанически относятся к виду Репа огородная, но в быту чаще называются листовой капустой или салатом.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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