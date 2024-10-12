Вкусный и сытный салат из пекинской капусты: готовится быстро и легко

• куриное филе — 300 г;
• пекинская капуста — 400 г;
• консервированная кукуруза — 200 г;
• семена кунжута — 2 ч. л.;
• майонез — 4 ст. л.
1. Сварите куриное филе.
2. Возьмите сухую сковородку и обжарьте на ней семена кунжута до золотистого цвета.
3. Возьмите миску и положите туда майонез. Туда же насыпьте семена кунжута. По желанию добавьте другие приправы или зелень.
4. Помойте и нарежьте пекинскую капусту. Положите ее в салатник.
5. Откройте консервированную кукурузу и вылейте маринад.
6. Нарежьте куриное филе.
7. Положите все ингредиенты в салатник, заправьте салат смесью майонеза и семян кунжута.
Пеки́нская капу́ста также китайская капуста, петсай (англ. pe-tsai) или салатная капуста — сортогруппа листовых овощей, которые ботанически относятся к виду Репа огородная, но в быту чаще называются листовой капустой или салатом.
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