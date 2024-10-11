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Паста с шампиньонами в сливочно-чесночном соусе: роскошный ужин без лишних хлопот

1:28
Еда

Хотите ужин в итальянском стиле? Легко! Предлагаем быстрый и простой рецепт пасты с шампиньонами в нежном сливочном соусе. Вам понадобятся простейшие ингредиенты и совсем немного времени. 

Паста с шампиньонами в сливочно-чесночном соусе: роскошный ужин без лишних хлопот
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

  • паста любой формы - 120 г,
  • свежие или замороженные шампиньоны - 100 г,
  • лук - 1 шт.,
  • сливки 20% - 150 мл,
  • сыр твёрдый - 30 г,
  • чеснок - 1 зубчик,
  • прованские травы - щепотка,
  • мускатный орех - щепотка,
  • перец чёрный молотый, соль - по вкусу,
  • масло растительное для жарки.

Приготовление:

  1. Шампиньоны помыть, нарезать тонкими ломтиками. Если замороженные - разморозить.
  2. Лук очистить, нарезать мелким кубиком. Пассеровать на среднем огне до золотистого цвета.
  3. Добавить в сковороду грибы, измельчённый чеснок. Обжаривать, помешивая, около 5 минут (до румяности).
  4. Пасту отварить в подсоленной воде.
  5. Влить в сковороду с грибами холодные сливки, добавить пряности и травы, соль. перемешать. Варить на маленьком огне 2-3 минуты, пока сливки не загустеют.
  6. Пасту разложить по тарелкам. Полить соусом с грибами, посыпать тёртым сыром. Сверху можно украсить свежим базиликом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Паста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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