Паста с шампиньонами в сливочно-чесночном соусе: роскошный ужин без лишних хлопот
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Хотите ужин в итальянском стиле? Легко! Предлагаем быстрый и простой рецепт пасты с шампиньонами в нежном сливочном соусе. Вам понадобятся простейшие ингредиенты и совсем немного времени.
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Ингредиенты:
- паста любой формы - 120 г,
- свежие или замороженные шампиньоны - 100 г,
- лук - 1 шт.,
- сливки 20% - 150 мл,
- сыр твёрдый - 30 г,
- чеснок - 1 зубчик,
- прованские травы - щепотка,
- мускатный орех - щепотка,
- перец чёрный молотый, соль - по вкусу,
- масло растительное для жарки.
Приготовление:
- Шампиньоны помыть, нарезать тонкими ломтиками. Если замороженные - разморозить.
- Лук очистить, нарезать мелким кубиком. Пассеровать на среднем огне до золотистого цвета.
- Добавить в сковороду грибы, измельчённый чеснок. Обжаривать, помешивая, около 5 минут (до румяности).
- Пасту отварить в подсоленной воде.
- Влить в сковороду с грибами холодные сливки, добавить пряности и травы, соль. перемешать. Варить на маленьком огне 2-3 минуты, пока сливки не загустеют.
- Пасту разложить по тарелкам. Полить соусом с грибами, посыпать тёртым сыром. Сверху можно украсить свежим базиликом.
Приятного аппетита!
Уточнения
Паста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).
Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру