Паста с шампиньонами в сливочно-чесночном соусе: роскошный ужин без лишних хлопот

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите ужин в итальянском стиле? Легко! Предлагаем быстрый и простой рецепт пасты с шампиньонами в нежном сливочном соусе. Вам понадобятся простейшие ингредиенты и совсем немного времени.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

паста любой формы - 120 г,

свежие или замороженные шампиньоны - 100 г,

лук - 1 шт.,

сливки 20% - 150 мл,

сыр твёрдый - 30 г,

чеснок - 1 зубчик,

прованские травы - щепотка,

мускатный орех - щепотка,

перец чёрный молотый, соль - по вкусу,

масло растительное для жарки.

Приготовление:

Шампиньоны помыть, нарезать тонкими ломтиками. Если замороженные - разморозить. Лук очистить, нарезать мелким кубиком. Пассеровать на среднем огне до золотистого цвета. Добавить в сковороду грибы, измельчённый чеснок. Обжаривать, помешивая, около 5 минут (до румяности). Пасту отварить в подсоленной воде. Влить в сковороду с грибами холодные сливки, добавить пряности и травы, соль. перемешать. Варить на маленьком огне 2-3 минуты, пока сливки не загустеют. Пасту разложить по тарелкам. Полить соусом с грибами, посыпать тёртым сыром. Сверху можно украсить свежим базиликом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Паста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.



Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).



Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.

