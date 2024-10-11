Не ешьте их на ужин: эндокринолог назвала два самых вредных блюда из мяса

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённое мясо по-французски и жареное мясо с гарниром из картофеля - два самых нежелательных мясных блюда для ужина, рассказала "Газете.Ru" эндокринолог Оксана Михалёва.

Фото: freepik.com by bublikhaus, PDM

По словам врача, в вечернее время калории сжигаются хуже, а эти два блюда имеют повышенную калорийность. Если есть их на ужин, в организме образуются жировые отложения, особенно в области талии. Кроме того, употребление высококалорийной еды вечером делает человека вялым и уставшим.

Для контроля веса эндокринолог посоветовала ужинать не позднее чем за 2-3 часа до сна и употреблять более лёгкую еду: нежирное мясо, рыбу, овощи и крупы.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).



Блюдо — кулинарное изделие, приготовленная пища.



Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологии эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей.

