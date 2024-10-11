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Не ешьте их на ужин: эндокринолог назвала два самых вредных блюда из мяса

0:46
Еда

Запечённое мясо по-французски и жареное мясо с гарниром из картофеля - два самых нежелательных мясных блюда для ужина, рассказала "Газете.Ru" эндокринолог Оксана Михалёва.

Не ешьте их на ужин: эндокринолог назвала два самых вредных блюда из мяса
Фото: freepik.com by bublikhaus, PDM

По словам врача, в вечернее время калории сжигаются хуже, а эти два блюда имеют повышенную калорийность. Если есть их на ужин, в организме образуются жировые отложения, особенно в области талии. Кроме того, употребление высококалорийной еды вечером делает человека вялым и уставшим. 

Для контроля веса эндокринолог посоветовала ужинать не позднее чем за 2-3 часа до сна и употреблять более лёгкую еду: нежирное мясо, рыбу, овощи и крупы.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

Блюдо — кулинарное изделие, приготовленная пища.

Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологии эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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