Не ешьте их на ужин: эндокринолог назвала два самых вредных блюда из мяса

Запечённое мясо по-французски и жареное мясо с гарниром из картофеля - два самых нежелательных мясных блюда для ужина, рассказала "Газете.Ru" эндокринолог Оксана Михалёва.
По словам врача, в вечернее время калории сжигаются хуже, а эти два блюда имеют повышенную калорийность. Если есть их на ужин, в организме образуются жировые отложения, особенно в области талии. Кроме того, употребление высококалорийной еды вечером делает человека вялым и уставшим.
Для контроля веса эндокринолог посоветовала ужинать не позднее чем за 2-3 часа до сна и употреблять более лёгкую еду: нежирное мясо, рыбу, овощи и крупы.
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
Блюдо — кулинарное изделие, приготовленная пища.
Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологии эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей.
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