Без выпечки: как приготовить сметанный десерт с клубникой и печеньем
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Сметанный десерт с клубникой и печеньем станет отличным блюдом к чаю. Он обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как приготовить угощение.
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Ингредиенты:
- Сметана — 450 г
- Сгущённое молоко — 100 г
- Печенье — 100 г
- Желатин — 20 г
- Вода — 100 мл
- Клубника — 20 шт.
Приготовление:
- Залить желатин водой. Оставить на время. Подогреть желатин в микроволновке (15 секунд). Перемешать.
- В миске соединить сметану и сгущённое молоко. Добавить желатин и перемешать.
- Раскрошить печенье. Положить его в форму. Залить сметанной массой.
- Нарезать клубнику средними кусочками. Добавить в сметанную массу.
- Отправить десерт в холодильник на 2 часа. Приятного аппетита!
Уточнения
Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру