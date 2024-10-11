Без выпечки: как приготовить сметанный десерт с клубникой и печеньем

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Сметанный десерт с клубникой и печеньем станет отличным блюдом к чаю. Он обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как приготовить угощение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Сметана — 450 г

Сгущённое молоко — 100 г

Печенье — 100 г

Желатин — 20 г

Вода — 100 мл

Клубника — 20 шт.

Приготовление:

Залить желатин водой. Оставить на время. Подогреть желатин в микроволновке (15 секунд). Перемешать. В миске соединить сметану и сгущённое молоко. Добавить желатин и перемешать. Раскрошить печенье. Положить его в форму. Залить сметанной массой. Нарезать клубнику средними кусочками. Добавить в сметанную массу. Отправить десерт в холодильник на 2 часа. Приятного аппетита!

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

