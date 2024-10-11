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Без выпечки: как приготовить сметанный десерт с клубникой и печеньем

0:58
Еда

Сметанный десерт с клубникой и печеньем станет отличным блюдом к чаю. Он обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как приготовить угощение.

Без выпечки: как приготовить сметанный десерт с клубникой и печеньем
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Сметана — 450 г
  • Сгущённое молоко — 100 г
  • Печенье — 100 г
  • Желатин — 20 г
  • Вода — 100 мл
  • Клубника — 20 шт.

Приготовление:

  1. Залить желатин водой. Оставить на время. Подогреть желатин в микроволновке (15 секунд). Перемешать.
  2. В миске соединить сметану и сгущённое молоко. Добавить желатин и перемешать.
  3. Раскрошить печенье. Положить его в форму. Залить сметанной массой.
  4. Нарезать клубнику средними кусочками. Добавить в сметанную массу.
  5. Отправить десерт в холодильник на 2 часа. Приятного аппетита!

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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